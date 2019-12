Jon Henrik Fjällgrens låt utnämnd till Årets Låt i Sápmi 2019

Det är Sameradion & SVT Sápmi som varje år anordnar tävlingen Årets låt i Sápmi där lyssnare och tittare får rösta på den låt de tycker bäst om.

I år kom det in 2 762 röster på de 22 låtar som var med och "The way you make me feel" vann en jordskredsseger. 883 personer röstade på Jon Henrik Fjällgrens och Elin Oskals låt och tvåa blev Keiinos låt "Spirit in the sky" som fick 383 röster.

"Det är häftigt att den vann, det är så många bra låtar", sade Jon Henrik Fjällgren till Sameradion & SVT Sápmi efter vinsten.

I en tidigare intervju med tidningen har Jon Henrik berättat att låten är en kärleksförklaring till flickvännen Maret Nystad och förhoppningen är att den ska slå internationellt. Jon Henrik Fjällgren kommer bland annat att göra några spelningar i USA. Han är också aktuell med en bok om att han tillhör två ursprungsbefolkningar.