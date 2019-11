Jonna vill visa den äkta bilden av moderskapet: ”Det är tufft att vara mamma”

Till vardags arbetar Jonna Nimonius som fotograf med den egna studion Varga studios på Storgatan i Östersund. Hon är också mamma till två barn med allt vad det innebär och hon tycker inte att hon känner igen sig i den bild av att vara mamma som ofta förmedlas via bland annat sociala medier.

– Det är tufft att vara mamma, det är det varje dag. Jag vill få perspektiv på mitt eget moderskap genom att dokumentera andra mödrar i deras vardag och genom att inte censurera, säger Jonna Nimonius.

Det handlar inte om hur jävligt det är att vara förälder utan att visa alla delar. Det är både upp och ner.

Hon har länge velat ha ett eget projekt med mer konstnärlig frihet än studio- och familjefotograferingen som är henne huvudsakliga inkomstkälla. Att det blir just nu som hon tar tag i det beror till stor del på en workshop som hon var på i höstas.

– Då fick vi frågeställningen: om ni skulle göra ett eget projekt och får välja helt fritt, vad skulle ni vilja fota då? Jag tänkte att då skulle jag nog vilja fota familjer dokumentärt runt om i världen. Sen tänkte jag: varför gör jag inte det då?, säger Jonna Nimonius.

Från början var tanken familjer, men sen smalnade Jonna av det till mammor för att kunna ta in sina egna funderingar kring att vara mamma.

– Det handlar inte om hur jävligt det är att vara förälder utan att visa alla delar. Det är både upp och ner. Och sen paketera det med det konstnärliga uttrycket, säger Jonna Nimonius.

Exakt hur projektet ska bli är inte klart, men Jonna vet att hon vill träffa mammor runt om i världen och möta dem i deras vardag.

– Jag tänker att det ska heta "Motherhood - the art of the everyday". Det ska handla om både konsten att vara mamma och konsten i vardagen. Jag får ha en öppen frågeställning från början och se vart det leder. Det kanske tar en helt annan väg, säger Jonna Nimonius.

Det ska inte vara småbarnsmamman med trillingar som jobbar på cirkus.

Första familjen är redan fotograferad i Jämtland och efter jul och nyår väntar nästa familj i London. Hon har även en familj som bor i Tokyo som är redo för fotografering. Målet är att få med kvinnor från 10 länder och Jonna hoppas att kunna slutföra projektet på drygt ett år. Vad gäller familjerna så tänker Jonna att det får vara slumpen som leder henne till dem.

– Det verkar inte vara så svårt att hitta familjer. Jag tänker att alla familjer är intressanta eftersom det inte är ytterligheter jag letar efter. Det ska inte vara småbarnsmamman med trillingar som jobbar på cirkus, säger Jonna Nimonius.

För att hinna med projektet på under ett drygt år kommer Jonna att kombinera det med andra resor som hon ändå tänkt göra. Det med anledning av klimatfrågan också.

– Jag har så klart tänkt på det också. Jaha, ska jag ut och sprida avgaser? Man får tänka att man reser så klimatsmart som möjligt. I Europa kan man ta tåg så mycket som möjligt och sen kombinera det med resor som man ändå skulle ha gjort med familjen, säger Jonna Nimonius.

Slutprodukten av projektet ska bli en utställning med inspelade ljud och kanske även filmklipp samt en fotobok.