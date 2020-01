Julen dansades ut till förmån för barn- och unga med psykisk ohälsa

För 13:e året i rad arrangerade Lions Östersund-Brunkullan traditionell julgransplundring. Denna gång på Stortorget tillsammans med Destination Östersund. Underhållningen skötte Lindkvistarna. Dansade gjorde barn och föräldrar. Det bjöds på kaffe och till barnen fanns det godispåsar.

Lions president Lena Henriksson tackade de som har hjälpt till att hålla torget öppet för parkering under fyra dagar innan jul. Och så berättade hon vart de pengar man fått in via "försäljning" av den ståtliga "Guldgranens" grenar skulle gå. Som vanligt handlade de om lokalt arbete riktat till barn- och unga med psykisk ohälsa.

– Pengarna kommer skänkas till Ankaret, ett dygnet-runt-boende i Östersund för barn och unga med familjer som behöver stöd, Kvinnojouren samt Totalskidskolan i Åre, berättade hon.

Drygt 30 000 kronor har försäljningen av julgranens grenar inbringat, köparna är mestadels företag.