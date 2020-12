JULNÖTTER: Vem skrev vad om mat och dryck?

1.

När vi kom hem åt vi köttbullar, kokt potatis och en grönsallad. en kvinna som hette M, hushållade för min far ett par dagar i veckan. Städade, handlade och lagade mat, tvättade och strök. Han kom bra överens, med M, hon var en äldre dam, tio år yngre än han, hon lagade got mat och var osentimental och punktlig. Vad skulle han ha gjort utan henne? M. hade gått dit och lagat mat medan vi var i kyrkan. hon hade dukat köksbordet och ställt fram vin till mig.

2.

Alltså begav de sig ut för att skaffa proviant och snokade igenom vartenda skåp och drog ut varenda låda. Resultatet var inte så nedslående när allt kom omkring, även om det kunde ha varit bättre. En sardinburk, en låda nästan full med skeppsskorpor och en medvurst i stanniolpapper.

– Det här är en festmåltid som duger åt dig! sa NN, när han dukade bordet. Jag känner åtskilliga djur som skulle ge båda öronen för att få sitta här och äta med oss i kväll.

– Inget bröd, suckade XX vemodigt, inget smör och ...

3.

Påskafton. Vi lagade mat. Stod bredvid varandra och pratade de tystas språk. Hackade grönsaker till en lakasoppa. Bror fyllde på sitt vinglas. Den tilltagande berusningen var ännu diskret.

Jag tog ur tjädern. Äcklad av lukten från tarminnehållets halvsmälta tallbarr som vällde ner i vasken och äcklad av mig själv som simpel tjuvskytt drog jag skinnet av kroppen och lade den i frysen.

Är det med tjädrar som med svanar frågade jag bror men han skakade bara på huvudet.

Skicka vitlöken, sa han. Och timjan.

4.

I en stor, tom, vit sal, på ett långbord med få stolar, under en vitt och spöklikt fladdrande krona, serveras, enligt ordspråket att ingen bör äta sig så mätt att han inte ännu kan orka med en ärta, lövtunna skålar med torrt, vitt, fint ris, något beklippt med purjolök, därtill vars ett guldkantat kronglas med oljig, gul linjeschiedam.

5.

"Den här smakar sågspån, inspektörn! Den är vidrig. Måste ha gjorts i förra veckan. Färska sandwiches! Ha! Någon borde bura in den där killen för falsk varudeklaration. Smulor från ostsmörgåsen pudrade framsidan sav hennes rödbruna tröja. Havers borstade ilsket bort dem och spred dem generöst över golvet i Lynleys bil. Han sa hennes namn i meningslös protest. Hon räckte på axlarna. "Vi kunde ha stannat. Vi kunde ha gått på den där puben. Femton minters paus för att äta skulle knappast innebära att vi hamnade på de anklagades bänk för försumlighet."

6.

- Honkräftor? säger magistern.

- Stora honkräftor, säger Gustav och går ut till köksluckan och ropar: Stora honkräftor, åt magistern, och mycket dill!

Därpå går han efter en uppsättning smör och ost, skär två skivor ankarstock och ställer fram på magisterns bord. Denne har i verandan gjort en razzia efter aftontidningarna, men bara fått Posttidningen. Till ersättning tar han Dagbladet, som han icke hann med i middags; och så sätter han sig på Dagbladet, bryter ut och in på Posttidningen och lägger den till vänster om sig på brödkorgen. Så stryker han med kniven några geometriska smörfigurer på ankarstocken, skär en rektangel av schweizerosten, slår i supen till tre fjärdedelar och för den i höjd med munnen; där gör han en paus, som om han tvekade inför ett medikament, kastar huvudet baklänges och säger huh! Så har han gjort i tolv år och så kommer han att göra till dödar.

När kräftorna, sex stycken, anlänt, undersöker han deras kön, och när intet befinnes att invända, skrider han till den njutningsfulla akten. Servetten stickes med ena hörnet under löskragen, två smörgåsar med ost ställas i beredskap bredvid tallriken och han slår i ett glas öl och en halva. Därpå tar han den lilla kräftkniven och börjar slakten. Det finns ingen mer än han som kan äta kräftor i Sverige, och när han ser någon annan råka äta kräftor säger han: Du kan inte äta kräftor.

7.

XX trancherade gåsen och fördelade gracerna lika för alla. Tillsammans med hasselbackspotatis, äpplemos, brysselkål, fyra olika geléer, morötter, ärtor och en sås på sky och två liter nedkokt grädde blev det ett frosseri utan lika. Vi vräkte i oss, suckade, stånkade, beklagade våra magars begränsning, suckade ännu mer och njöt så det stod högan till.

Det skålades allt flitigare, hettan träckte på, slipsknutar löstes up, kavajer hängdes av och svetten lackade över pannorna, svetten blandades med glansigt gåsfett och suckarna avbröts av käkarnas klapprande, tungornas smackande och vinets ständiga kluckande.

8.

Där stod den då på bordet, hemlandskompositionen. En symfoni av svenskhet. --- Där fanns inlagd sill, kryddsill, glasmästarsill, tomatsill, senapssill. Allt i glasburkar från snabbköpet visserligen, men nu hade det ingen som helst betydelse. Det här var heligt, om det så var från snabbköpet. Vidare fanns där en burk ansjovis med uppsprättat lock, elegant vikt tandat rakt upp, två burkar sardiner som låg packade i tomatröran eller bara lojt väntande i len olja. Där fanns en liten korg med grovt, nybrutet knäckebröd, en bytta smör med gammal hederlig smörkniv av silver, en stadig bit smulande Västerbotten, en skål kokta, halverad ägg, ångande het potatis direkt ur kastrullen.

9.

De satte sig att äta middag fastän de inte hört av Roland - pasta i tomatsås med oliver och kapris, surdegsbröd, sallad med olivolja och havssalt. Alice hade dukat bordet vackert med mer blommor och de tunga, oputsade silverbesticken deras morföräldrar fått i bröllopsgåva. hon hade hittat en fuktfläckig spetsduk som luktade gammalt skåp. Skjutfönstren stod öppna och kvällssolen sken snett in och studsade mot spegeln ovanför matsalsbänken.

10.

Ett bord stod dukat under ett träd framför huset, och påskharen och hattmakaren satt och drack te. En hasselmus satt och sov djupt mellan dem och de två andra använde honom som kudde, stödde sina armbågar mot honom och talade över hans huvud. Mycket obekvämt för hasselmusen, tänkte XX, men när han sover kanske han inte bryr sig om det.

Författarna:

A. Ulf Lundell

B. Linn Ullman

C. August Strindberg

D. Tessa Hadley

E. Lewis Carroll

F. Gunnar Ekelöf

G. Kenneth Graham

H. Klas Östergren

I. Karin Smirnoff

J. Elizabeth George

Rätt svar: 1. B (Ur De oroliga). 2. G. (Ur Det susar i säven). 3. I (Ur Jag for ner till bror). 4.F. (Ur Den gamle superkargören i Non Serviam). 5.J. (Ur Till minne av Edward). 6. C. (Ur Giftas). 7. H. (Ur Gentlemen). 8. A. (Ur Vinter i paradiset). 9. D. (Ur Syskonen). 10. E. (Ur Alice i Underlandet).