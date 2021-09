JUST NU: Mutbrottsrättegången mot Daniel Kindberg skjuts upp

Under förra veckan lämnades det in flera begäran till Östersunds tingsrätt att skjuta fram den planerade rättegångsstarten i muthärvan som handlar om misstänkta mutbrott kopplade till bland annat Pilgrimsta hus byggs vd Mats Gustafsson, Daniel Kindberg och Hans Carlsson.

Rättegången var planerad att starta i mitten av november. Men nyligen förde bland annat Daniel Kindberg, via sin advokat Olle Kullinger, fram kravet att starten skulle flyttas framåt i tiden.

Argumentationen från Kullingers sida byggde på att det är för nära mellan hovrättsförhandlingen i ekomålet och tingsrättförhandlingen i mutåtalet. Det skulle bli för ansträngande för hans klient. Utöver det påpekades också att man inte fått tillgång till sidomaterialet i brottsutredningen i den utsträckning man velat.

Flera advokater stämde in i önskan om framflyttning av rättegången. En av dessa var Peter Lindqvist, som är Mats Gustafssons försvarsadvokat. Han är mitt uppe i en pågående rättegång som dragit ut på tiden på grund av coronan.

När Östersunds tingsrätt skulle ta ställning till alla skälen som drogs fram från försvararna var det inget förutom Peter Lindqvists som höll:

”Tingsrätten bedömning är att det som nu framförts från försvararna inte utgör skäl att flytta fram den sedan lång tid planerade huvudförhandlingen.”

Det är just Peter Lindqvists åtaganden som gjorde att tingsrätten under senaste veckan tagit fram nya datum för muträttegången och har kontrollerat så att alla parter kan vara med.

Just nu är rättegången planerad att starta 18 januari och beräknas pågå till 17 februari. Det är 15 rättegångsdagar plus två reservdagar som planeras in 22–23 februari.

Östersunds tingsrätt har bett om allas åsikter om den nya planen och hur förhören är fördelade. Svar ska komma in senast 17 september,

Texten uppdateras.