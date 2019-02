VM- förare på besök i Kall – Fabriksföraren Terry Kaby: "Lycka är att köra en Tuthill Porsche på is"

Below zero ice driving lanserades i Norge 2005. 2012 flyttades verksamheten till bland annat Kall i Sverige. Motorentusiasterna kommer från alla världsdelar och intresset är stort. Förutom kostnaden för bilen på isen tillkommer boendekostnad och resa. Nu under alpina VM- veckan i Åre har de uppehåll för allt boende i Åredalen då är uppbokat av alpina gäster. I slutet av februari drar de gång igen och är fullbokade resten av den här säsongen.

Hemma i England finns nästan inga frusna sjöar alls

Den snart 68-årige, WRC- legenden (World Rally Championship) Terry Kaby, från England är en rutinerad förare som tävlat inom motorsport nästan hela sitt liv. Han har många meriter på sin lista från rallyn över hela världen. Han har suttit vid ratten i en rallybil på startlinjen ungefär 120 gånger sedan han började sin bana inom motorsporten.

– Bilarna är specialbyggda för vinterförhållandena i Skandinavien kan förses med rätt däck beroende på förarens skicklighet. Tuthill Porsche är en världsberömd firma som bygger om Porsche 911 till klassiska Porsche modeller. Det ger mig en härlig känsla när jag ser hur förarna som kommer hit utvecklas under en dag. Att få köra en Tuthill Porsche under så här bra förhållande som ni har här är det nog inte många som förstår. Hemma i England finns nästan inget vinterväglag eller frusna sjöar alls att köra på, säger Terry Kaby.

Det är helt fantastiskt att två "Petrollheads" som oss är här nu

John Watts och Ian Cowlei, från Birmingham i England har sett fram emot att en dag kunna göra den här resan. John jobbar till vardags med att sälja kaminer och Ian har en reklambyrå. De har under många år tittat på filmer från Youtube och diskuterat med sina vänner på motorklubben hemma i Birmingham om att en dag kunna åka till Skandinavien och köra bil på vinterväglag. Efter många års sparande blev drömmen sann och nu är de här.

– Det är som i en dröm att vara här. För några år sedan trodde inte jag att jag skulle stå där jag gör idag. Det är helt fantastiskt att två "Petrollheads" som oss är här nu. Dessutom kan vi närvara på invigningen ett alpint världsmästerskap. Det här är en upplevelse som bara händer en gång i livet, säger John Wyatts.

För att utvecklas måste föraren ompröva sitt sätt att köra

De åtta bilarna är gräddan i den klassiska Porsche-världen, allt från de tidiga korta 2 liters bilarna från det tidiga 1970-talet till de senare 3,2-liters modellerna. Alla bilar har ett bursystem som det är lag på att ha i en rallybil i Sverige. Säkerhetsbälten är av typen sexpunkt och bilarna har förbättrats med nya värmesystem samt uppvärmda vindrutor. Däcken är specialanpassade och kallas i rallyvärlden för spikdäck.

– Att köra en Porsche 911 är väldigt annorlunda än andra bilar. Det viktigaste är fortfarande bilkontrollen, känslan, viktöverföringen som är desamma i alla typer av bilar. Alla förare har sina färdigheter, men för att utvecklas måste föraren ompröva sitt sätt att köra få ut det mesta av sin rallybil. För att få ut det mesta av en bil måste du först förstå hur det fungerar i praktiken. Det här är ett perfekt sätt att göra det, säger Martin Rowe, en av instruktörerna från England.