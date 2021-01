Kampen om sista JVM-platserna avgörs i Åsarna – här är länsåkarna som jagar en biljett

Det var med kort varsel Åsarna IK tog på sig arrangörskapet för vinterns andra observationstävlingar inför JVM i Vuokatti 9–14 februari. Tidigare i januari arrangerades tävlingar i Järpen där bland annat Duvedsåkaren Märta Rosenberg hade en lyckad helg.

Till tävlingarna i helgen säger tävlingsledaren och skidlegendaren Thomas Wassberg att åkarna får förvänta sig lösa förhållanden på grund av snön som fallit och kommer fortsätta falla framåt helgen. Men det är, enligt Wassberg, inget större bekymmer.

– De aktiva får finna sig i att det inte är perfekt alla gånger.

Det kan vara löst vid ett JVM också?

– Så kan det vara vid en världscuptävling också så det är ingen skillnad, säger han.

Tävlingarna är den sista möjligheten för juniorerna att visa upp sig för landslagsledningen inför JVM. På söndag efter tävlingarna tas laget ut och kommer bestå av sex damer och sex herrar, där man gör en samlad bedömning utifrån tävlingarna i Järpen och Åsarna.

Precis som för övriga nationella tävlingar som körts i år är deltagarantalet begränsat till hundra deltagare per klass och dag och de sorteras in efter Fis-punkter. Det innebär att förstaårsjuniorerna födda 2004 hamnar i kläm, eftersom de inte hunnit samla på sig några Fis-punkter under fjolåret.

– Det är jättetråkigt att det är så. Men det är extremt sällan någon förstaårsjunior klarar av att kvala in till ett junior-VM, och generellt brukar man inte vilja ha med förstaårsjuniorer eftersom man inte vill stressa dem. Man vill försöka få dem att blomma i sin takt, säger juniorlandslagstränaren Andreas Domeij.

– Sen är det extremt olyckligt att de inte får vara med och tävla.

Finns det någon född 2004 som hade kunnat vara aktuell för JVM om de hade fått vara med och tävla?

– Vi har Elin Näslund från Vårby som åkte väldigt fort i Östersund i seniorklass och gick till semifinal i sprinten där. Så det är klart det hade varit väldigt intressant att se henne åka mot alla andra juniorer.

– Samtidigt har hon framtiden framför sig, så jag tror inte alls det är någon fara.

VM-jagande länsåkare att hålla koll på:

Märta Rosenberg, Duved

Tilde Bångman, Offerdal

Elin Andersson, We Sports club

Ida Andersson, We Sports club

Edvin Anger, Åsarna

Oskar Åslund, Östersunds SK

Leo Svahn, Östersunds SK

Andreas Elvseth, Offerdal

Tävlingsprogram:

23 januari: Sprint, klassiskt

24 januari: 10/15 km, fristil