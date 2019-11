Kaosartad situation för förskoleverksamheten i Åre: ”Håller andan lite varje dag jag kommer dit”

Det är brist på förskoleplatser i Åre kommun. Värst drabbade är barn och föräldrar som önskar plats i Duved och Åre, där klarar inte kommunen av att möta skollagens krav om att erbjuda förskoleplats inom fyra månader.

Under hösten har kommunen lovat att erbjuda tillfälliga avdelningar men nu blir öppningen av den provisoriska ”Regnbågens förskola” i lokalerna på Åre Continental Inn uppskjuten till efter årsskiftet. Detta medför att de barn som skulle börja där nu placeras ut på redan befintliga förskolor runt om i kommunen. Samtidigt tog man i slutet av oktober under kommunfullmäktige i Åre beslut om att sänka målet om två förskollärare per avdelning till endast en utbildad förskollärare per avdelning.

Annelie Thelin, verksamhetschef för förskolan på Åre kommun har tidigare berättat att kommunen arbetar med att lösa situationen för de barn som skulle ha börjat på Regnbågens förskola i november och att föräldrarna skulle informeras under vecka 45 så att de skulle slippa oroa sig. Något som det råder delade meningar om. När Östersunds-Posten har pratat med föräldrar som väntar på besked märks det att frustrationen är stor. Ett flertal föräldrar går hemma med sina barn och måste ta föräldraledigt alternativt tjänstledigt för att få vardagen att gå ihop. Men framförallt en frustration över att inte få några svar när de mejlar och ringer.

– Jag och min man låg på och ringde kommunen nästan varje dag under en tvåveckorsperiod eftersom vår arbetssituation kändes ohållbar. Slutligen fick vi besked fredagen vecka 45. Men det var mycket svårt att ens få tag i någon ansvarig på kommunen under dessa två veckor, berättar Johanna Lagerberg som blivit lovad en permanent förskoleplats i Duved, när inskolningen börjar är dock fortfarande oklart.

Annelie Thelin menar att alla barn som skulle ha börjat på Regnbågens förskola har fått information och erbjudande om en en annan förskoleplats. Och nu är det rektorns uppgift att kommunicera med föräldrarna och föra en dialog om förskolestarten.

– Man håller på att stämmer av så att ventilationen ska bli godkänd på Forsafjälls förskola. Rektorn väntar nog på ett definitivt beslut från Årehus om att allt fungerar som det ska och kan köras igång.

En annan familj som väntade längre än de lagstadgade fyra månaderna är Karolina Lindgrens. Hon har bott i Åre i tre år och har själv lyckats få in sina två döttrar på Tottens förskola i Åre. Men det har inte varit problemfritt och hon är långt ifrån lugn.

– Jag håller andan lite varje dag när jag kommer dit. Barnen, speciellt ettåringarna, ska inte behöva mötas av främlingar på morgnarna. Med ett ökande antal personal sjukskrivna på grund av långvariga stressrelaterade besvär, så innebär ett par fall av akut sjukdom att arbetslaget vissa dagar helt ersätts av vikarier. Det verkar inte finnas några marginaler, säger Karolina Lindgren

Hennes berättelse bekräftas av en förskolelärare på Tottens förskola medan förskolechefen Anneli Strandberg menar att Tottens förskola inte har speciellt hög statistik på sjukskrivningar. Hon bekräftar dock att förskolan tagit emot barn i och med att Regnbågens förskola inte kunnat öppna, det var dock permanenta platser som det fanns utrymme till.

Karolina Lindgren berättar att hon anmälde sin yngsta dotter Elsa i kö tidigt i våras samt ringde nära ett tiotal gånger för att systrarna skulle kunna gå på samma förskola. Ändå lyckades kommunen missa regeln om syskonförtur som innebär att yngre syskon till ett redan placerat barn ges förtur till placering vid samma förskola.

För att lösa problemet sattes det in en extra pedagog och i dag innehåller Elsas barngrupp som har åldern 1-2-år 15 barn. Om man kollar Skolverkets rekommendationer för barngrupper med barn som är 1-3 år ska de innehålla 6-12 barn.

– Lagstiftningen är ju inte skarp, så det händer inget om man bryter mot den, fortsätter hon.

Karolina Lindgren menar att kommunen skjuter sig själva i foten när väntan på förskoleplats blir för lång. När föräldrarna blir utan förskoleplatser till sina barn, måste de vara hemma istället för att jobba vilket bidrar till mindre skattepengar. Hennes intryck är att förskolepersonalen gör sitt yttersta, men att förutsättningarna för det dagliga arbetet stadigt försämras.

– Det är inte schysst att arbetsstyrkan och barnen får ta konsekvenserna av mångåriga brister i planering och dimensionering av förskolan. Barnomsorgen är ingen lyxaktivitet utan en fundamental service i samhället som måste prioriteras och fungera.

På Åre kommuns hemsida går det att läsa att Åre är en expansiv kommun med förmånen att ta emot och välkomna många nya invånare och projekt. Något som krockar med verkligheten inom barnomsorgen, menar Karolina Lindgren

– Jag och min sambo uppmanar inte folk att flytta hit längre. Många som flyttar hit vill slippa pendla flera timmar per dag, och nu vill man lösa förskolekrisen genom att bygga en förskola i Mörsil. Styrningen av förskolan har präglats av dålig kommunikation, hastverk och provisoriska lösningar som permanentas allt eftersom. Så kan man inte hålla på år efter år, avslutar Karolina Lindgren.

