Karin Fjaervoll: Tio år efter crypto – ”Var aktsamma med glöggen, men bälja i er kranvatten”

Jag jobbade i en butik inne i stan. Jag stod i kassan när en tjej segnade ihop mitt framför mig under en transaktion. Det uppstod tumult. Jag kutade ner till personalrummet för att hämta ett glas vatten. När tjejen vaknade upp igen, med säkert tio personer omkring sig, tog hon några smuttar från vattenglaset och fick fram att hon hade haft magont en tid. Det var fredagen den 26 november.

Samma datum, fast framåt kvällen, samlades vi ett gäng för att dricka glögg hos en kompis som bodde i en charmig liten etta på Kyrkgatan i Östersund.

Glögg i olika styrkor och smaker hade köpts in. Någon med lakritsarom, en annan med hint av choklad. Den klassiska rödvinsglöggen och så givetvis Blossas starka årgångsglögg som det året var kryddad med saffran. Ingen tiopoängare vill jag minnas. Olika sorter testades. Utvärderades. Reseserades. Vi gjorde spellistor, sjöng, dansade sittandes och dansade ståendes.

Så kom meddelandet till allmänheten. En textremsa på tv:n som uppmanade invånarna i Östersund att börja koka dricksvattnet. Föräldrar hörde av sig. En av tjejerna på festen var gravid och hade precis tagit en stor klunk vatten. Hon kastade sig bokstavligen upp ur soffan, in i köket och hivade upp vattnet ur strupen.

Vi andra fortsatte dricka glögg. Och sjöng med i Robyns hit Dancing On My Own, Lady Gaga´s Bad Romance och Jungle Drum med Emilia Torrini.

En planlagd, efterföljande utgång blev istället en lång hemmafest. Grannen knackade till slut på dörren. Vi var för högljudda.

Jag somnade hemma hos min kompis Sigrid. Dagen därpå vaknade vi upp, uttorkade och skrumpna. Som vissna krokusar.

Alkohol är vattendrivande och får kroppen att lida av vätskebrist. Jo tack. Det innebär att man blir törstig. Japp.

I våra mobiler låg olästa meddelanden från nära och kära med påminnelser om att vi skulle koka dricksvattnet. I vårt tillstånd fanns ingen tid att koka något vatten som sedan skulle svalna till drickbar temperatur. Här behövdes vätska och det meddetsamma. Vi irrade omkring i Sigrids lägenhet efter något som kunde släcka törsten. Sigrid slet upp kylskåpsdörren och hittade ett par burkar energidryck – två långsmala aluminiumburkar i grälla färger som vi i princip svalde i sin helhet.

Sedan följde tre månader av vattenkokande. Julrusch i butiken där jag jobbade. Stort manfall bland personalen på grund av sjukdom och anledningen till att tjejen, som skulle betala i kassan någon vecka tidigare, hade svimmat var att hon – likt tiotusentals andra kommuninvånare – drabbats av vattenparasiten cryptosporidium.

Vatten som kokas, hälls upp i tillbringare och svalnar i kylen eller på balkongen har en speciell smak.

Jag kaxade mig och borstade tänderna i kranvattnet. Det sväljer man ju ändå inte, inbillade jag mig i min enfald. Tills jag fick magkramp efter en skaldjursmiddag. Det måste givetvis ha varit räkorna, tänkte jag. Klart att det inte var.

Ingen var skyddad från att drabbas av parasiten. Detsamma gäller coronaviruset. Det är en skoningslös, mikroorganism som uppenbarligen inte tar hänsyn till varken ålder eller hälsotillstånd. Till syvende och sist.

Vi har en egendomlig jul att vänta som vi sent ska glömma. Var rädda om er, ty ingen är odödlig. Var aktsam med glöggen, men bälja i er kranvatten.