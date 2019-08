Karin G Jonsson: Dags att regeringen betalar glesbygdsinfluencers – så när blir premiären för "Sex and the barrskog"?

Jag stod i FN:s högkvarter i New York under konferensen för kvinnliga rättigheter med fokus på glesbygdsliv förra året. Då sa jag halvt på skämt, men mest på allvar, att jag vill se en glesbygdsbrud i samma roll som Carrie i tv-serien "Sex and the city". Det var väl nog snärtigt formulerat, för hela salen brast ut i skratt. Säkert var det också förlösande i allt depp-snack som glesbygd annars, i mångt och mycket, är på politisk nivå. Några politiker kan kosta på sig att kasta ur sig floskler om att hela landet ska leva. Men inget omvälvande händer.

Att vi, den stora massan, behöver se på en Carrie och inspireras tror jag är sant. Någon att se upp till, inspireras av, vilja bli som, idolisera och sträva efter att likna.

Inget omvälvande händer

I dag köper vi de bikinis, klänningar och riskakor som våra favoriter på Youtube, Instagram och bloggar rekommenderar. Vi får till och med habegär av det som bara skymtar förbi i en bild. Vi vill undermedvetet ha de härliga liv de lever. Men alla influencers (brasklapp för promilleundantag av landsbygdsinfluencers) bor i Stockholm. Typ två kallar Göteborg för hemma.

Polismyndigheten är en av alla myndigheter som vill fortsätta finnas i befolkningens medvetande. De har facebook-konton och rör sig i människors digitala flöden. Vad kan då vara fel med att staten, i form av regeringen, agerar för att nå sin befolkning där de är, för att övertyga med sin politik?

Om man ens har en bild av glesbygdsmänniskan så brukar den förenklas hårt. Vi ser inte glesbygdsliven, därför är vi få som vet hur dem levs. Vi matas med hur influencers, som Bianca Ingrosso, väljer vilken restaurang hon ska äta på, beställer hämtmat, hur hon åker Über och kan ramla ner på stan i ett vimmel av människor.

Staden måste avskräcka och gles-, landsbygd och bruksort måste locka

På 1970-talet var det avgaser och trångboddhet som puttade ut människor från städerna. Den friska luften, de enorma vidderna och kollektivlivet kallade. Det var inte bara landsbygden som lockade, det var en kombination: Staden måste avskräcka och gles-, landsbygd och bruksort måste locka. Så upp med stora plånboken regeringen! Make befolkningen an offer they can't refuse!

Skatteregleringen är tydligen för svår att göra om och jämna ut för att behålla service i hela landet. Därför föreslår jag att man satsar på att visa på hur överjävligt det är att trängas på tunnelbanan i rusningstrafik, hur långa köerna blir på Essingeleden och hur cyklarna trängs och armbågarna vässas på Götgatan.

Skatteregleringen är tydligen för svår att göra om

Visa körerna, hembygdsgårdarna, fotbollslagen, daggmorgnarna, eldsjälarna, företagarna, den krispiga septemberluften i skogen, den familjära stämningen i Ica-kön, grannsämjan och riktig service på den lokala macken.

Det behöver hända något stort. De politiska ambitionerna, även om man säger något annat, har med mening gjort att alla orter förutom städerna bara minskar sin befolkning. Det är ett globalt problem och en global trend. Men det betyder inte att den kraften kan motverkas kraftfullt här.

Jag ser fram emot premiären av "Sex and the barrskog"

Så in flödet med cruisingar, reko-ringar och centralgator. Men för att vara ärliga kan vi också visa nepotism, jaktbrott och långa körsträckor.

Vi behöver "Sex and the city"s Carrie för glesbygden – helst igår. Jag ser fram emot premiären av "Sex and the barrskog" och huvudkaraktären á Kares liv och äventyr. Må hon också logga in snart och få miljoner av följare.