Karin G Jonsson: Min första dag på sommarjobbet var vid en dödsbädd

Många av oss som tagit oss in på arbetsmarknaden har börjat karriären som sommarvikarier.

Nu är det nya ansikten som ska hålla skeppen flytande under sommaren. Och alla Britt-Marie över landet ska få efterlängtad semester. Ni vet, hon som blev omtalad i ett politiskt utspel häromsistens, som en lat medarbetare som blockerade för unga på väg in i yrkeslivet, på grund av LAS, Lagen om anställningsskydd. Men flera stod upp för hennes roll. Jag ska inte uttala mig om anställningslagars vara eller icke vara, men jag vill berätta om min Britt-Marie.

Den där första dagen på sommarjobbet. Jag minns den tydligt. Hur luftmadrassen pumpade ojämnt under den åldrade kroppen så det inte blev liggsår. Andningen, tung och rosslande. Vi baddade munnen som blivit så torr, så torr. Tvättade med tvättlappar i armhåla och vände försiktigt på den sköra kroppen för att byta lakan. Familjen på stolar runt sängen. Persienner neddragna för att hålla junisolen ute.

Min första arbetsdag var vid en dödsbädd.

Hon som ledde mig in dit, min Britt-Marie, heter Barbro. Hon gav mig det lugn och den pepp jag behövde för att klara den första sommarens jobbmånader. Hon ledde mig in i rutin och knep. Den fart man behövde för att ta tag i dagen, den gav hon. Hon hjälpte till att lägga grunden för mitt yrkesliv.

Duscha Eskil, Tage och Greta. I lagom fart, varsamt, men effektivt.

Och sedan knackade vi på hos Britta, som hatade duschen. Lite för kallt. Lite för varmt. Det blev aldrig rätt temperatur för att hon skulle vilja duscha. Som man fick lirka och busa för att hon till slut skulle få känna sig nytvättad.

Barbro lärde mig också hur man blandar en grogg så herrn i rum 3 blir nöjd. Hur man gör kesfil och kokar en tio olika sorters gröt.

Och in till människan som låg inför döden. Dit tvingade hon mig inte. Hon erbjöd mig att följa med in. Inget tvång eller menad härdning av en novis. Hon ledde istället mig med fast och trygg hand in i omsorgens värld, så jag ville följa med och hjälpa och lära.

Den andra sommaren fick jag som vårdbiträde medicindelegering. Ett stort ansvar som var tungt att bära som tonåring. Svårt att lära sig läkemedels namn, rutiner som var knixiga med många olika klockslag utöver de vanliga omsorgsuppgifterna att hålla reda på. Jag fick skamset skriva incidentrapport att medicinen missats på kvällningen i flera rum. Alla överlevde och mådde bra även efter min skakiga början som medicinansvarigt biträde, så någon stor skada skedde turligt nog inte. Men det är jobbigt att göra misstag, speciellt som ny.

Alla Barbros out there, jag älskar er. Ha en fin semester

Nog suckades det åt oss sommarvikarier, som gjorde saker i fel ordning, diskade tvättskålar i rostfritt i fel maskin och sorterade kläder knasigt. Men vi kämpade alla på. Skeppet seglade ganska felfritt den sommaren.

På äldreboendet fick jag en början på arbetslivserfarenhet. Mycket tack vare de som slet där året runt. För Barbro och de andra undersköterskorna och vårdbiträdena lärde mig det man inte kan läsa i böcker.

Så vad vill jag säga med det här? Kanske att ni sommarvikarier, ni gör ett jättebra jobb. Ni kommer göra fel, snubbla och tabba er. Men det kommer att gå bra. Och alla Barbros och Britt-Maries out there, jag älskar er. Tack för hjälpen in i jobbandet. Ha en fin semester, det är ni värda.

