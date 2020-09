Karin Källström: Åkesson har missat att Sverige håller på att få en grundlag för folket

Sverigedemokraternas hållning låter både bra och viktig. Tyvärr är den snarare ett tecken på partiets förmåga att aldrig tveka inför en fight mot väderkvarnar. Idén om folkstyret kan nämligen knappast framgå tydligare i grundlagen än den redan gör. I den första av de fyra grundlagarna, i dess första kapitel och i första meningen, första stycket och första paragrafen står det tydligt att ”(a)ll offentlig makt i Sverige utgår från folket”.

Kungens åtalsimmunitet är en rest från en tid när ”the King can do no wrong”.

När Sverigedemokraterna utformar sin politik nästa gång borde partiet dels orka öppna lagboken, dels bläddra vidare till andra kapitlet i regeringsformen och skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna. Kapitlet handlar bland annat om rätten till opinionsfrihet, näringsfrihet och att få sin egendom tryggad från expropriation. Trots att grundlagen reformerades så sent som år 2010 finns här en tydlig förbättringspotential.

Det finns nämligen ingen rätt till skadestånd vid överträdelser från staten av dessa fri- och rättigheter. Förr höll man den statliga suveräniteten så högt att staten inte ansågs kunna ställas till svars för sina handlingar. Kungens åtalsimmunitet är en rest från en tid när ”the King can do no wrong”. I Sverige slapp stat och kommun länge risken för all typ av skadeståndsansvar vid myndighetsutövning.

Detta är på väg att ändras även för enskildas fri- och rättigheter – om riksdagen antar det lagförslag som presenterades för ett par veckor. Utredningens förslag har sin bakgrund i Centrum för rättvisas rättsfall om klienten Blake Pettersson som felaktigt hade fråntagits sitt svenska medborgarskap i strid med grundlagen.

Rättighetsskyddet har på senare år stärkts i och med Europakonventionen och Europadomstolen i Strasbourg har den svenska grundlagen inte hängt med. Trots att regeringsformen är den grundlag som utgör fundamentet för demokratin och statsskicket i Sverige, har Europakonventionen varit mer användbar för medborgarnas ersättningsanspråk.

En ny lagstiftning kan få långt större effekt än de få rättsfall som följer av den. På samma sätt som samtyckeslagen inte lett till explosionsartade ökningar av fällande våldtäktsdomar, men förhoppningsvis till en ny medvetenhet inom befolkningen, kommer knappast ett regn av skadeståndspengar skölja över svenska medborgare.

Men kanske, kanske, kan det leda till en utökad medvetenhet hos myndighetsutövare nästa gång Kronofogden slarvar med löneutmätningar hos personer som inte är skuldsatta, när någons fastighet åläggs med hutlösa gatukostnader och inskränkningar eller när omyndiga unga vill starta en förening och nekas organisationsnummer.

Vad Sverigedemokraterna missat när de spånat fram sin politik är att Sverige håller på att få en grundlag för folket. Det är ingen liten sak.

Karin Källström

Jurist och fristående krönikör