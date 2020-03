Karin Källström: Bättre en kvinna i skogen än tio i väggalmanackan

Under århundraden var den typiske skogsägaren en man som bodde i direkt anslutning till skogsbrynet. Det är i sig inte så konstigt: det fanns en tid när kvinnor inte ens fick äga skog.

I dag ägs omkring 40 procent av all privatägd skog av kvinnor. Med ett samlat värde på omkring 65 miljarder kronor bedriver dessa skogsägande kvinnor ekonomiskt betydande näringsverksamhet. Den arbetskraft och de leverantörer för skogstjänster som finns i Sverige idag anlitas till stor del idag av unga kvinnor som bor i storstaden långt från sin skog. Det är långt ifrån bilden av den typiske skogsägaren.

Argumenten om att kvinnliga nätverk skulle bestå av rabiata manshatare är på så låg nivå att man undrar om föreningens kritiker faktiskt bott under en sten i skogen under några decennier.

Precis som allt annat företagande behöver skogssektorn förhålla sig till sin omvärld för att vara lönsam. Därför är det så provocerande att näringen stundtals inte tycks ha kommit längre i jämställdhetsarbetet än en typisk mellanstadieklass anno 1995. Det är som att vissa leverantörer i näringen inte förstått att det också finns kvinnor som kan ha användning av en skogsmaskin.

I höstas rörde en produktkalender upp känslor i skogsbranschen. Debatten startade efter att NYKS – en förening för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen, uppmärksammat att en reklam för skogsmaskiner fotade med lättklädda kvinnor hade distribuerats av skogsmaskinförlaget Ponsse. Det är inte första gången någon försökt ”sälja grej med tjej” i den skogliga branschen.

Föreningen NYKS, som startades i kölvattnet av uppropet #slutavverkat och vittnade om kränkande attityder och sexism under Metoo-hösten 2017, har också fått sin beskärda del av hån i sociala medier. Argumenten om att kvinnliga nätverk skulle bestå av rabiata manshatare är på så låg nivå att man undrar om föreningens kritiker faktiskt bott under en sten i skogen under några decennier.

Ingen bransch når sin fulla potential med mossiga metoder. Att vara nydanande, ta sig an nya verkligheter och locka till sig bred kompetens ur hela befolkningen i syfte att vara lönsam låter som trötta plattityder. Ändå är det just sådana enkla tips som skogsbranschen behöver höra.

För en konkurrenskraftig skogsnäring behövs en bredare kompetens som kan rekryteras av hela befolkningen. Där har skogsbranschen en uppförsbacke med endast 30 procent kvinnor på jägmästarutbildningen och 20 procent på skogsmästarsidan.

På ägarsidan finns motsvarande utmaningar: kvinnornas skogsfastigheter är generellt sett mindre i areal än männens och har i större utsträckning förvärvats genom arv eller gåva. Fortfarande är det typiskt sett mannen som köper nya skogsfastigheter och utvecklar sin verksamhet.

Skogsbranschens jämställdhetsproblem är större än en produktkalender, och arbetet med utbildning, nätverk och fler kvinnor på chefspositioner i branschen får inte hejdas av att behöva påpeka sådant som borde vara självklarheter. Till exempel det enkla faktum att både inköpare och leverantörer i skogsbranschen består av fullt påklädda kvinnor.

Karin Källström är jurist och fristående krönikör på ledarsidan.