Karin Källström: Dags att uppmärksamma regeringens springnota

”Nu ska jag berätta en saga. Den handlar om en människa, Pomperipossa kan vi kalla henne, för det brukar ju folk heta i sagorna. Hon bodde i ett land som vi kan kalla Monismanien, nånting måste vi ju kalla det.”

I mars 1976 publicerades Astrid Lindgrens satiriska saga som beskrev hur hon tvingades betala 102 procent i skatt. Den dåvarande finansministern Gunnar Sträng förnekade detta faktum, men skadan var redan skedd. Socialdemokraternas tänkta promenadseger i samma års riksdagsval blev en historisk valförlust.

Men fortfarande vittnar otaliga företag, inte minst inom den hårt prövade restaurangbranschen, om att de utlovade pengarna aldrig kommer.

Socialdemokraterna av i dag har visserligen mycket litet gemensamt med partiet anno 1976, men ett faktum kvarstår. Partiet är fortfarande arrogant nog att tro att små frågor – såsom författarinnors sociala avgifter – inte avgör valutgångar.

Vi bor fortfarande i Monismanien. Detta märks särskilt avseende företagsstöden för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Miljarder i krisstöd är stora frågor. Praktikaliteter, såsom utbetalningar av detsamma, är mindre frågor.

Magdalena Andersson stod stolt på sina presskonferenser förra våren och meddelade omställningsstöd och permitteringsstöd. Men fortfarande vittnar otaliga företag, inte minst inom den hårt prövade restaurangbranschen, om att de utlovade pengarna aldrig kommer.

En klart mindre del av de utlovade miljarderna har defacto betalats ut. Sannolikt beror detta inte på att stöden inte behövs, utan att processen är alltför tidskrävande, dyr och svår.

Ett exempel på detta är Östersundsbaserade En liten röd, vars framlidna tidigare företrädare inte var berättigad till stöd då den drevs som enskild firma, och vars dödsbo heller inte är berättigad till stöd.

För sådana företagare – liksom för de nystartade bolag som ännu inte hunnit lämna in årsredovisning – bör omställningsstöd kunna beviljas på någon alternativ grund.

Förbudet framstår snarare som ett kväsande av besöksbranschen – eller i bästa fall signalpolitik – än som ett effektfullt medel att stoppa coronasmittan.

De entreprenörer som väl är berättigade till stöd åläggs flera ytterligare bördor och pålagor. En ansökan om stöd på minst 100 000 kr måste biläggas ett revisorsyttrande som stärker intäktsbortfallet. Kostnaden för ett sådant kan uppgå till uppemot 30 000 kronor.

Detta blir ett klart hinder för småföretag som varken kan känna trygghet i att ansökan beviljas eller när utbetalningen sker.

Under våren hade både väljare och opposition tålamod med att den politiska kraftsamlingen skedde under stor tidspress, och därför inte var perfekt. Under hösten och vintern har dock regeringen saknat ambition att ompröva och förbättra stöden. En sådan förbättring hade exempelvis varit att skynda med själva utbetalningen och låta eventuella fel korrigeras i efterhand.

Ett annat förbättringsområde kommunikationen. Senast regeringen meddelade förlängning av förbudet om att servera alkohol efter klockan 20.00 gjordes det med endast två dagars varsel.

På Sveriges tusentals restauranger hade restaurangägarna schemalagt personal, bokat upp bord och beställt varor. Att så kort inpå ge nya besked, utan rimliga skäl därtill, är inget annat än arrogant.

Restaurangbranschen svarade med uppropet #grytorochkastruller, i vilken krögare från hela landet dagligen klockan 15 går ut och skramlar med kastruller för att uppmärksamma hur illa ställt det är med branschen.

Flera jämtländska krogägare har uttryckt besvikelse och frustration över det förlängda alkoholstoppet. Argumentationsvis bör det vara bättre att ha en mindre beläggning på restaurangerna fram till 22.00 än 100 procents beläggning under en kortare tid.

Förbudet framstår snarare som ett kväsande av besöksbranschen – eller i bästa fall signalpolitik – än som ett effektfullt medel att stoppa coronasmittan.

Karin Källström

Jurist och fristående krönikör