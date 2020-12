Karin Källström: Du måste finnas i min TV, Linn Svahn

Det är en märklig och mörk tid. Med några veckor kvar till julafton är stressnivån som högst och att göra-listorna som längst. Samtidigt har de mer energigivande aktiviteterna ställts in eller avråtts från. Inte nog med att pandemin släckt liv, stängt barer, ställt in konserter – nu har också det allra värsta inträffat. Sverige har hoppat av världscupen i längdskidor för resten av året.

Beslutet är förståeligt. Corona är inget att leka med för den vars yrkesutövning är beroende av en närmast omänsklig lungkapacitet. Men inget kan hindra svenskens inre egocentriker från att vråla ”men jag då?!”. I en tid när vi knappt får träffa de vi håller kära håller vi hårdare fast vid de kvarvarande trygghetspunkterna. Saker som återkommer år efter år är hårdvaluta. Vi klär julgranen alldeles för tidigt, tittar på julkalendern fastän vi är vuxna – och låter Vinterstudion stå på i bakgrunden till helgbestyren.

Problemet med kritiken mot public service är att det alltid är det egna favoritprogrammet som utgör den bortre gränsen av kärnuppdraget.

Vi fick ett par helger där hoppen från Åsarna IK, Trillevallens IF och Östersunds SK lotsade oss igenom novembermörkret. Jakob Hård och Blommans mjuka stämmor strömmade ännu från TV:n. Det var något att ställa väckarklockan för, fastän det var helg. Något att tända brasan för. Något att koka kaffe till. Emellan tävlingarna bjöds på tillbakablickar från Holmenkollen, Val di Fiemme och ”kliv, kliv, överlev”. Det vill säga, precis sådant som behövs under veckor när himlen och huden under ögonen har samma färg.

Ja, det är en märklig och mörk tid, och ekot från den då 24-åriga Helen Sjöholms desperata ”Du måste finnas” från musikalen ”Kristina från Duvemåla” ljuder i bakhuvudet. För den sekulära svensken som inte har emigrerat till ett ljusare Amerika är det kanske just en sådan här situation låten handlar om. Vem skulle hjälpa mig uthärda livet härute. Du måste finnas i min TV, Linn Svahn.

Vän av ordning undrar förstås om det verkligen ryms inom public services uppdrag att fylla tablån med underhållning och sport – som faktiskt kan vara reklamfinansierad – istället för nyheter och faktabaserade program. Den givna lägereldsrollen som SVT har haft bärs lika bra av andra aktörer. Längdskidor kommer under kommande år att visas i andra kanaler, på samma sätt som friidrott och fotbolls-VM redan gör. Detta borde rimligen påverka hur hög public service-avgiften ska vara och till vilka program den ska vigas.

Problemet med kritiken mot public service är att det alltid är det egna favoritprogrammet som utgör den bortre gränsen av kärnuppdraget. Vissa håller Melodifestivalen och Christer Björkman lika högt som en annan håller Vinterstudion och Jacob Hård. Några tycker att ”Gift vid första ögonkastet” och program om överviktiga hundar är bortslösade skattemedel. Andras nålsöga är det bara ”Babel” som glider igenom.

De kommande veckorna behöver svenskarna hålla sig inomhus, om inte inläggningarna på IVA och dödstalen ska skjuta i höjden. Därför har public service en viktig uppgift framför sig.

En sak är säker: oavsett om den är finansierad av en obligatorisk avgift eller inte, behöver vi en lägereld just nu. Trots att alla kurvor pekar åt fel håll vill man knappt tänka på vad som hänt om all vintersport hade ställts in. Ett skidskyttelandslag i toppform och alpina tävlingar gör det i vart fall litet enklare att hålla sig till restriktionerna. De kommande veckorna behöver svenskarna hålla sig inomhus, om inte inläggningarna på IVA och dödstalen ska skjuta i höjden. Därför har public service en viktig uppgift framför sig. En ny, vintrigare variant av coronavårens insats, där SVT sände Sveriges matcher från VM i USA 1994, fast med klassiska skidlopp, hade kunnat rädda upp de potentiella luckorna i tablån.

Är det dyrt och dumt att staten lägger pengar på att visa sport som lika gärna hade kunnat vara reklamfinansierat? Säkert. Alltför nationalistiskt att vältra sig i svenska framgångar inom skidsporten? Sannolikt. Farligt att låta sin mentala hälsa vara beroende av en sport som kommer att smälta bort i klimatförändringar inom ett par decennier? Absolut. Men coronavintern är ett krig i vilket alla medel är tillåtna.

Karin Källström

Jurist och fristående krönikör