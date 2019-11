Karin Källström: En systemkollaps vi borde tillåta

Starka scener utspelar sig på gatan i Paris där jag för tillfället huserar. Det kan inte beskrivas som något annat än en systemkollaps. En lugn bakgata, en liten butik och dess fruktansvärda erbjudande: champagne från småskaliga producenter. Katastrof. Butiken ifråga företer också provsmakning på plats (tvi!) och resor till vingårdar som erbjuder gårdsförsäljning (usch!).

Att fransmännen inte skäms.

Vad hade hänt om motsvarande butik hade funnits i, säg, Åre? Snowboardåkarnas redan förfallna livsstil hade blivit ännu mer fördärvad om de hade kunnat testa sitt hantverksöl och köpa utan statliga mellanhänder. Ingen hade kunnat hålla sig innanför de preparerade längdskidåkningsspåren i Björnen. Jämtländska bryggerier och destillerier hade kunnat erbjuda experimentella drycker som annars aldrig når Systembolagets konventionella ruljangs. Små överprissatta partier av dryck med smak av rödbeta, choklad eller apelsin. Det vet man ju vad det leder till: våldsspiral, upplösning av lag och ordning och arbetslöshet.

Därför är det betryggande att regeringen har begravt frågan om gårdsförsäljning i en utredning. En kvalificerad gissning är att utredningen, som ännu inte tillsatts, inte kommer leverera någon större förändring – framförallt inte i närtid.

Skämt åsido. Det enda som är märkligt med den lilla champagnebutiken är att dess verksamhet hade varit förbjuden i Sverige.

Att besöka en fransk vingård eller ett belgiskt klosterbryggeri är inte bara trevligt. Det är en viktig gren för besöksnäringen i flera EU-länder. Inte handlar det om några suparresor: gårdarna ifråga får visa upp sin verksamhet, kunderna får provsmaka drycken och kan köpa med sig en flaska hem. Sverige är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av öl och vin i någon form.

Argumenten emot att tillåta gårdsförsäljning hänvisar ofta till EU-rätten och bevarandet av Systembolagets monopolställning.

Det faktum att Finland både har systembolag och gårdsförsäljning av vin visar att det bör kunna tillåtas i någon form i Sverige.

Det senaste decenniet har visat att svensken har mognat i sin inställning till alkohol. Tillgängligheten att köpa alkohol har blivit bättre, samtidigt som den totala alkoholkonsumtionen har minskat med sju procent under samma period. Med tanke på den lilla mängd vin och öl som mindre svenska producenter erbjuder i jämförelse med vad Systembolaget bjuder ut slår den svenska alkohollagstiftningen ologiskt hårt mot den småskaliga verksamheten.

Exklusiva, lokalproducerade drycker är knappast ett hot mot folkhälsan.

”Hela landet ska växa” är en av huvudpunkterna i januariavtalet mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringspartierna. I Jämtland och Härjedalen finns idag ett tjugotal bryggerier och destillerier, många med lokal känsla och historia som redan idag erbjuder aktiviteter för besökare. Turistnäringen i Jämtland är både blomstrande och på uppåtgående – men här finns plats för ett bredare erbjudande till besökarna.

Om regeringen drar frågan i långbänk bör Centerpartiet och Liberalerna söka en riksdagsmajoritet för en förändring på annat håll. Beastie Boys uttryckte det enkelt. You gotta fight for your right to party.

Karin Källström