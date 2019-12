Karin Källström: Ett decennium utan Fäviken

För tjugo år sedan såg det nya millenniet dagens ljus. Hade millenniet varit en människa hade det haft sin tonårstid under det gångna decenniet. Kanske är det för tidigt att sammanfatta tiotalet, men visst kan man skönja att det hade en tonårig air.

Käbbel bland svenska politiker och en omogen president i USA. Barnsliga och självcentrerade beteenden nådde sitt crescendo i sociala medier när lärare började filma fredagsdanser och publicera dessa på LinkedIn.

I försvarsfrågan bjöd den unge Emmanuel Macron på en riktig tonårsrevolt när han uttalade sig uppkäftigt om NATO i tidskiften the Economist och sedermera åthutades av den äldre och saktmodiga Angela Merkel. De ungas uppror mot överheten har visat sig i både demonstrationer i Hong Kong och Greta Thunbergs hoppfulla Fridays for Future-rörelse.

Den första förälskelsen, den experimentella klädstilen och revolterna till trots lever de flesta tonåringar förhållandevis tryggt och obekymrat. I alla fall i jämförelse med vad som komma skall.

Det är fortfarande någon annan som skaffar mat på bordet, betalar hyran och kommer ihåg att förnya abonnemangen. Så var det också på tiotalet, där vi har varit förskonade från de stora kriserna. Bostadsbubblan sprack aldrig. Fler än en av landets kommuner har lyckats förtränga sin usla ekonomi och kunnat leva över sina tillgångar. Det blev ingen finanskris. Ingen har helt enkelt behövt växa upp riktigt ännu.

Sötebrödsdagarna under tiotalet nådde inte minst Jämtland. Åre har blivit hela Sveriges rökruta, med ett allt hippare återkommande klientel. Restaurang Fäviken har lockat matälskare från hela världen och sysselsatt en hel bygd i anslutning därtill. Alla har velat äta jämtländska ostar och bränna bort desamma i samma skidspår som Sveriges skidåkarelit.

Men den första januari, när tiotalet övergår till tjugotal, fyller millenniet tjugo år. Snart knackar vuxenvärlden på, där ingen annan kommer stå där och bre ens mackor.

Den som har läst sin ÖP under det senaste året har kunnat iaktta flera omen. Den vänligt sinnade räkmackan som jämtlänningarna har glidit på börjar bromsa in. Redan under 2020 kommer man att behöva klara sig utan ett par riktiga jämtländska kulturbärare, messmörstillverkningen har flyttat från Östersund till Stockholm och restaurang Fäviken har stängt ned för gott.

ÖFK lyckades dock i sista sekund hålla sig kvar.

Därutöver tornar mera reella problem upp i horisonten, som att uppemot 180 tjänster kommer att försvinna från Region Jämtland Härjedalen under 2020, samtidigt som regionens kreditgivare Kommuninvest säger blankt nej till nya krediter.

Millenniets uppvaknande i vuxenvärlden kan helt enkelt komma att bli rena käftsmällen. Jämtlänningarna är inte ensamma om sin kommande golgatavandring. Ökad arbetslöshet, svag valuta, konkursmässiga kommuner, integrationsproblem och klimatkris vittnar om att många kommer att behöva växa upp under det kommande decenniet. Tonåringens lätta leverne där någon annan löser problemen är förbi.

Med den jävlaranamma, energi och frenesi vi vet att en tjugoplussare kan uppbåda finns det dock anledning att fortsätta vara hoppfull inför tjugotalet.

Karin Källström