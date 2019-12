Karin Källström: Fransmännen vet att Macron har rätt - de strejkar mot sättet han har rätt på

Den franska nationalsymbolen är den galliska tuppen. Den har sina rötter bland renässansens kungaätter, men passar särskilt bra om man ser till nidbilden av fransmannen.

Han är, liksom tuppen, aldrig nöjd, högljudd i tid och otid och har en grandios självbild.

Just för närvarande organiserar sig de franska tupparna i en generalstrejk som lamslår landet. Den yttrar sig i inställda tåg och tunnelbanelinjer, stängda skolor och tiotusentals demonstranter på gatorna. Vissa individer ser också till att blockera det som är tänkt att underlätta för huvudstadens invånare och besökare under strejken. Bussturer som är planerade att hållas igång under strejkdagarna måste ställas in när busscentraler blockeras i hemlighet under nätterna. Det rebelliska aktivistnätverket Extinction Rebellion har samtidigt saboterat 3 600 elsparkcyklar i staden. Den som vill förflytta sig i Paris får helt enkelt promenera – under måndagen bjöd rusningstiden på ett iskallt och ihållande decemberregn.

Att flanera i regniga franska städer med en kopp varm choklad i handen verkar dock många trivas bra med – enligt tidskriften Le Journal du Dimanche har stödet för strejken ökat med sex procent sedan förra veckan.

Så vad är det som fått en majoritet av medborgarna, alltifrån extremvänstern till Marine le Pens bruna höger, så arga? Arbetskonflikten rör föreslagna ändringar i pensionssystemet, som nu består av 42 olika system för olika yrkeskårer.

I jämförelse med Sverige går den genomsnittlige fransmannen i pension två år tidigare.

Frankrikes pensionssystem är ologiskt, orättvist och läcker pengar. Statens kostnader för pensionssystemet är bland det dyraste i världen, och står för nästan dubbelt så många procent av landets BNP som den svenska statens motsvarande andel.

Samtidigt har många inrättat sitt leverne och i vissa fall valt ett visst yrke efter pensionssystemet och dess olika nivåer. Det är förståeligt att omfattande ändringar i pensionssystemet, som kan förändra spelplanen mitt i arbetslivet, inte kommer att tas emot med glädje av alla.

En lågoddsare är att det föreslagna nya, enhetliga, systemet kommer att missgynna exempelvis de lokförare som nu kan gå i pension vid 52 års ålder.

En majoritet av fransmännen är för en pensionsreform. Förvirrande nog stöttar samtidigt en majoritet också stridsåtgärderna.

Det senare är ett tecken på det breda missnöjet gentemot regeringen och Emmanuel Macron. De flesta vet helt enkelt att han har rätt. Men de gillar inte sättet han säger det på.

Kanske är Emmanuel Macron just den galliska tuppen, fast i mänsklig form. Han tänker driva igenom sin pensionsreform och han räds inte lite strejkande kackel i hönsgården.

Karin Källström