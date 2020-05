Karin Källström: Kommunernas prestigebyggen blir en dyrköpt läxa i coronatider

Man kan inte gå ned i samma flod två gånger. Filosofen Herakleitos, som levde på 500-talet f. Kr. tillskrivs orden, som kan vara värda att påminna sig idag när många talar om hur tillvaron snart kommer återgå till det normala. Det är inte samma flod och den som stiger ned är heller inte densamma.

Ingen vet hur tillvaron kommer att te sig efter att corona-krisen blåst över. Det vi med säkerhet vet är att världen har förändrats – i vart fall har världens storstäder mindre smog – och vi människor med den. Det kommer dröja länge innan någon kommer att vilja trängas i landets ishockeyarenor. Att dela blåbärssoppa med tusentals medlöpare på Vasaloppet kommer att kännas mindre lockande.

Spotta ur sig hejaramsor för ÖFK eller dra igång Jämtlands längsta conga line på vägen mellan tälten och stora scenen på Storsjöyran är långt borta. Det behöver inte betyda att en värld utan sport, fest och musik möter oss på andra sidan karantänen. Men det kommer att bli annorlunda – och tufft för de verksamheter som bygger på att ett stort antal människor trängs på liten yta.

Med detta i beaktande finns det en särskild del av samhället som kan behöva dra i sig en rejäl kallsup under åren som kommer: Sveriges kommuner. Under slutet på 00-talet och början på 10-talet svepte en ny sorts farsot över landet: kommunalt finansierade ishockey- och fotbollsarenor. Alla städer ville understödja sina ishockey- eller fotbollslag – och få minst en deltävling i Melodifestivalen per decennium på kuppen. Ve den tråkmåns som har tjatat om kommunernas grunduppgift eller medborgarnas behov. Ingen har velat sätta sig på tvären mot högröstade storklubbar med nära kontakter till kommun och näringsliv.

Dessa kostsamma arenor har på flera sätt byggts med skattepengar. Antingen genom subventionering av mark, köp av namnrättigheten till arenan, eller genom att kommunen äger arenan och hyr ut den till klubben. Bevekelsegrunderna för kommunledningen har varit av flera slag: att hävda sig i konkurrensen med andra städer och med prestigefulla byggen locka till sig nya nyinflyttade och turister.

Oavsett vilket har alla medborgare – oavsett om de delat passionen till idrott och Christer Björkman eller ej – fått betala. Den som har tagit på sig genusglasögonen och analyserat kommunernas stöd till de mer grabbiga elitidrottsföreningarna jämfört med fritidsaktiviteter där företrädesvis unga flickor håller till har blivit illa till mods. Inga danslokaler eller ridskolor är i närheten av de resurser som lagts på spektakulära sportarenor. Kostnaden för kalaset har inte sällan handlat om tiotals eller hundratals miljoner kronor.

Det ska knappast behövas sägas, men kostsamma arenabyggen tillhör inte välfärdens kärna. Är det något coronakrisen bör bära med sig, är det insikten att det alltid ligger i medborgarnas intresse att skattemedel används varsamt. Oavsett hur många grannkommuner som investerar i projekt för det som för stunden är trendigt.