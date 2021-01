Karin Källström: Skrattretande dålig tidpunkt för skatt på engångsartiklar

Minns du 73-punktsprogrammet? I och med de senaste årens mediebrus av corona, gängkriminalitet och en ökande arbetslöshet kanske minnet sviker. 73-punktsprogrammet är de politiska förslagen i januariavtalet, själva basen för nuvarande regeringsmakt.

Gemensamt för alla punkterna i programmet är att de är formulerade i en tid som såg väsentligt annorlunda ut än januari 2021. I en tid när rockmusiken ännu tryggt spelades från baren Jane Doe i sitt gulliga 1800-talshus. Idrottsstjärnorna Linn Svahn och Mondo Duplantis var ännu okända för de allra flesta. Och pandemier var primärt något som drabbade andra länder långt bort. Den som läser de utredningar som programmets punkter nu har hunnit mynna ut i upplever det därför som att resa i tiden.

Miljöpartisternas utopi var ett Sverige där alla svenskarna betedde sig som studenter på klimatförändringsprogrammet på Mittuniversitetets campus Östersund.

Det fanns en tid när fler gick med på premissen att användningen av engångsartiklar, såsom take away-muggar och andra livsmedelsbehållare var onödigt, dyrt och dåligt för miljön. Miljöpartisternas utopi var ett Sverige där alla svenskarna betedde sig som studenter på klimatförändringsprogrammet på Mittuniversitetets campus Östersund. Om alla har en ärvd kånken-ryggsäck och en bra termos behöver ingen köpa take away-kaffe.

Vi hade ännu inte kommit till en tid när det är ett hjältedåd och en stödjande handling att köpa fika för avhämtning.

Det fanns också en tid när fler ansåg att miljöstyrmedel var något som primärt skulle ge ökade skatteintäkter till statskassan. Huruvida det var kostnadseffektivt för att åtgärda de identifierade miljöproblemen var av mindre vikt.

Vidare vore skatten olycklig för vissa typer av verksamheter på landsbygden.

Därför ligger nu ett förslag om en särskild skatt på livsmedelsbehållare som helt eller delvis består av plast och är avsedda för engångsbruk. Enligt förslaget ska skatt betalas med 5 kronor per mugg och med 7 kronor per livsmedelsbehållare. Skatten föreslås tas ut från den 1 november 2021 och beräknas öka de offentliga finanserna med ungefär 3,8 miljarder kronor per år.

Hämtmat har varit räddningen för restauranger och kaféer under pandemin. Plastförpackningar fyller också en viktig funktion i mathanteringen inom vård och äldreomsorg. Men förslaget hade varit dåligt även utan den skrattretande dåliga timingen. Till vissa typer av förpackningar finns inga ändamålsenliga alternativ. Därför riskerar den pålagda skatten att både försämra livsmedelssäkerheten och öka matsvinnet.

Idag ansvarar restaurangägare för livsmedelssäkerhet. Frågan är vem som ska ansvara för den i de fall konsumenterna tar med sin egen mugg eller bunke som är avsedd att användas flera gånger – och om det i sådana fall vore en ändring till det bättre.

Vidare vore skatten olycklig för vissa typer av verksamheter på landsbygden. Det finns flera exempel på företag inom besöksnäringen – i fjällen, på skärgårdskaféer och i foodtrucks – där vatten och diskmöjligheter saknas. En extra skatt på engångsartiklar vore ett direkt slag mot sådana verksamheter – vilket är just sådana näringar som januaripartierna i 73-punktsprogrammet säger sig värna.

Nedskräpningen av plast runt jorden är förstås problematisk. Det faktum att länderna Kina, Indonesien, Filippinerna, Vietnam och Sri Lanka står för ungefär hälften av plastskräpen i haven fråntar inte svenskarnas ansvar. Men även i Sverige behöver lagstiftning och skatt vara angelägen, proportionerlig – och gärna också lösa något av de problem den syftar till att adressera. Vissa förslag i 73-punktsprogrammet uppnår inte något av dessa.

Karin Källström

Jurist och fristående krönikör