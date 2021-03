Karin Källström: Svaga elever offras på sportlovstraditionens altare

Så svepte vecka tio förbi. För jämtlänningarna väcks minnena av barndomens sportlov: varm choklad vid foten av en slalombacke, varma chips i ett badhus och varma leder efter alla sportiga aktiviteter.

Snart kan man också börja känna vittringen av oxveckornas, fastans och bantningskurernas slut och en kommande högsäsong av röda, lediga dagar.

För andra året i rad är dock ingenting som vanligt. De nuvarande nationella riktlinjerna uppmanar folk att undvika trängsel och inte träffa personer utanför sin mindre krets, varken på hemorten eller på ett eventuellt resmål. För den som är sjuk eller träffat någon som är sjuk gäller striktare förhållningsregler om att stanna hemma.

Restriktioner som för ett år sedan hade varit omöjliga att tänka sig – som den grundlagsskyddade rätten att demonstrera, eller begränsningar i antalet människor som får besöka en begravning – är idag verklighet.

Men vissa saker har förblivit detsamma, trots flera goda skäl att förändra. Årets sportlov pågick när coronapandemin och dess restriktioner firade ett år. Ett stort antal firade sportlov som vanligt, i skiduthyrningsbåsen och i liftköerna. Men de elever som inte har tillgång till en stuga i fjällen eller vars föräldrar inte hade möjlighet att begära ledigt var nog lovet litet tråkigare i år.

Fritids, bibliotek och föreningars traditionella sportlovaktiviteter för barn var i år begränsade eller helt inställda. Eleverna hade således – i bästa fall – en sysslolös vecka hemmavid. I sämsta fall en vecka med nya bekantskaper på andra platser än vanligt, vilket är riskabelt för smittspridningen.

En lugn vecka hemma kan förstås vara mysigt för elever med fungerande hemmiljö, men inte för alla. Nu blir det en vecka till. I och med att skolorna inte haft samma kontroll på smittspridningen under sportlovet fattade Östersunds kommun tidigt beslut om att eleverna i årskurs 7-9 ska få distansundervisning under vecka elva. Beslutet i sig är säkert rätt, men problemet hade kunnat undvikas genom att helt ställa in elevernas sportlov i år.

Att ställa in sportlovet hade varit ett sätt för skolan att erbjuda alla elever mer studietid efter ett år när skolan inte har kunnat erbjuda samma kvalitet som tidigare.

Dels med tanke på smittspridningen, dels med tanke på eleverna själva. I omkring ett års tid har elever och lärare fått vänja sig vid distansundervisning. Det må ha varit nödvändigt men har lett till en klart sämre läromiljö – särskilt för de elever som redan innan hade svagare studieresultat och orolig hemmiljö.

Därutöver har många barn och unga redan missat hela veckor av skolarbete när de eller någon familjemedlem har insjuknat i covid-19. Hög frånvaro på grund av sjukdom kan hanteras av barn från studiemotiverade hem, men för många elever leder en eller flera veckors frånvaro till att man halkar efter.

Att ställa in sportlovet hade varit ett sätt för skolan att erbjuda alla elever mer studietid efter ett år när skolan inte har kunnat erbjuda samma kvalitet som tidigare. En sådan åtgärd hade knappast varit mer radikal, krånglig eller inskränkande än någon av de andra begräsningar i människors leverne som coronapandemin medfört. Det hade säkert inneburit viss ilska från medelklassen som redan hade hunnit boka ett boende i Åre för veckan.

Men nog är det märkligt att Östersunds kommun så lättvindigt gått över till distansundervisning efter ett lov och därmed offrar de svagare elevernas skolgång på sportlovstraditionens altare.