Karin Källström: Vår trendkänslighet kan bli vårt fall

EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Så löd ett av Socialdemokraternas primära mål inför valet 2014. Vid det här laget, när 2020 snart är här, kan konstateras att Sveriges placering på listan bland EU-länder stadigt har sjunkit mot botten. Detta under en period av högkonjunktur – som nu synes vara till ända. Detta faktum hade möjligen genererat fler rubriker om det inte vore för två saker: Statistiska Centralbyråns problem med det senaste årets arbetslöshetssiffror och att Socialdemokraterna nu har skrotat målsättningen om Europas lägsta arbetslöshet.

Frankrike är ett av få länder som har högre arbetslöshet än Sverige, men den sjunker stadigt och snabbt samtidigt som Sveriges ökar. President Emanuel Macrons tuffa reformer har börjat ge effekt. Bland annat har det blivit lättare för arbetsgivare att säga upp personer från tillsvidareanställningar och skatten på minimilöner har sänkts till en av de lägsta i hela OECD.

Nu är den franska arbetslösheten lägre än på mer än ett decennium.

Enklare jobb i serviceyrken är just sådana arbeten som träffas av minskad skatt på minimilöner och ökad flexibilitet.

Samtidigt har landet en kultur som rimmar illa med digitaliseringstrenden där det mänskliga mötet rationaliseras bort. Därför är fortfarande allt hopplöst ineffektivt, även i huvudstaden.

Boka bord på restaurang? Kom förbi och skriv upp dig på en lista! Tid för klippning hos hårfrisörskan? Slå en signal så bestämmer vi något! Både de franska språkkunskaperna och stegräknaren skjuter i höjden när man tvunget ska svänga förbi och talas vid med Paris alla näringsidkare så fort man vill dem något. Inte heller är det effektivt att behöva gå till bagaren för brödet, kötthandlaren för kycklingen och till ostbutiken för den lagrade comté-osten.

Samtidigt är nog fransmännen något på spåren när de inte okritiskt svalt hela effektiviserings- och digitaliseringskonceptet fullt ut. Enklare jobb i serviceyrken är just sådana arbeten som träffas av minskad skatt på minimilöner och ökad flexibilitet.

Sverige kryllar å andra sidan av trendkänsliga ensamvargar, som inte behöver en extra person att få hjälp av i butiken eller på restaurangen. Därför är det inte konstigt att arbetslösheten har ökat under en högkonjunktur – en period som nu synes vara till ända. Här kan veckohandlingen från Ica Maxi på Stadsdel norr beställas på internet. Bordsbokning på någon av Åre eller Östersunds restauranger, frisörtid och pass på gymmet, allt kan bokas och skötas via appar eller internet. Att besöka banken, i den mån det finns ett bankkontor kvar, har blivit en aktivitet som görs en gång per decennium. Och inte ska man behöva ödsla artighetsfraser bara för att man går in på en hamburgerkedja eller sin matbutik. Där står apparater och väntar på en, för både beställning och betalning. Schnitzelstugan i Ytterån antagligen den enda restaurangen i länet som uppmanar sina kunder något så trevligt och arkaiskt som att betala efter maten, inte före.

Här rationaliseras ju all mänsklig interaktion bort för att… ja, varför då? Inte verkar någon må bättre av det. Inte verkar någon göra något vettigt av tiden vi sparar. Inte verkar det hjälpa oss nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet.

Karin Källström