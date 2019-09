Kassör misstänks ha förfalskat dokument och stulit 700 000 kronor från förening: ”Det finns ingen ursäkt”

Nu står länsbon åtalad för grov trolöshet mot huvudman. Enligt åklagaren har föreningen blivit bestulen på 710 000 kronor. Den misstänkte mannen var ångerfull när han förhördes under tisdagens rättegång.

– Jag beklagar det som jag gjorde. Det finns ingen ursäkt. Det blev bara fel, sade han.

Mannen har erkänt att han tagit föreningens pengar och överfört dem till sitt privata konto och att han använt föreningens kontokort för eget bruk. Pengarna gick bland annat till kostnader kopplade till en fastighet. Under den aktuella perioden mådde mannen psykiskt dåligt.

– Jag var deprimerad och hade gått in i väggen, berättar han i förhör.

Allt började med att mannen var ledare för aktiviteter inom föreningen och en dag var det någon som undrade om han kunde tänka sig att bli kassör.

– De frågade om jag kunde ställa upp och jag är en sån som ställer upp och hjälper till.

Nu är det något lurt här och jag kräver en revision av bokföringen

Vid ett tillfälle tog styrelsen beslut om att flytta en större summa pengar från ett av föreningens sparkonton till fonder med låg risk. Mannen fick i uppdrag att genomföra en sådan transaktion, men så blev det inte. Istället tömde han kontot och tog pengarna. För att andra föreningsmedlemmar inte skulle bli misstänksamma ska han ha manipulerat ett bankdokument i ett redigeringsprogram på datorn.

– Han har använt sig av sitt egna konto och gjort vissa förändringar så att det har sett ut som att det är föreningens konto fast det egentligen inte har funnits något sådant konto överhuvudtaget, säger åklagaren Tobias Kajbring.

Det var en massa överföringar till hans privata konto

Under rättegången hördes föreningens nuvarande kassör. Hon berättar att styrelsemedlemmarna började ana att något var fel under 2018. Det kom in klagomål från folk som inte fått betalt av föreningen och till sist gick det så långt att hon krävde en genomgång av ekonomin.

– Jag sade ”nu är det något lurt här och jag kräver en revision av bokföringen”, sade hon under förhöret.

Det har varit svårt få ordning på föreningens ekonomi efter att brottet uppdagades, berättar hon.

– Bokföringen fanns inte och det saknades jättemycket verifikat. Det var en massa överföringar till hans privata konto.

Föreningen har fått 350 000 kronor i ersättning från ett försäkringsbolag efter händelsen. Nu yrkar föreningen på ett skadestånd som ska ersätta de stulna pengarna, förseningsavgifter kopplade till obetalda fakturor och arbetstid som medlemmarna lagt på att reda ut ekonomin. Mannen har erkänt brott och hans advokat Gustaf Kahm vill inte kommentera ärendet i ÖP.