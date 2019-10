Katten i soptunnan flyttar till Åre – Calle Hedman adopterar Urban

Under de dryga två veckor som gått sedan den svarta katten hittades inlåst i en soptunna utanför Urban har katten bott i ett nätat rum på Katthemmet.

– När jag lyfte ut katten ur soptunnan och såg hur ynklig den var blev jag lite småkär, säger Calle Hedman på Destination Östersund.

Sedan incidenten på Stortorget har ingen ägare har hört av sig. Nu adopterar Calle Hedman katten, som fått namnet Urban.

– Jag hoppas Urban fungerar ihop med våra två andra katter. Men jag tror det går bra. När jag hälsat på Urban på Katthemmet har han varit social.

Nästa vecka flyttar Urban till Åre, innan dess ska katten kastreras och vaccineras. För säkerhets skull kommer katten att bära gps-halsband den första tiden.

Det var en septemberfredag som fyra tonårstjejer hörde ett enträget jamande från Destination Östersunds soptunna utanför Urban. Efter att tjejerna ringt 112 och räddningsuppdraget bollats vidare till parkpersonal på Östersunds kommun var det slutligen Calle Hedman som räddade katten ur soptunnan.

Calle Hedman ser två scenarier till det som hänt: antingen har någon fångat in katten och slängt den i soptunnan eller så har ägaren velat göra sig av med katten.

– Jag förstår inte hur någon kan göra så här. Det vore bättre att lämna in katten på Katthemmet. Eftersom soptunnan är byggd så att djur inte ska kunna ta sig in i den ser jag det inte som möjligt att katten själv klättrat in i soptunnan.