Kicki Gustafsson: Det var en utmaning att ta sig genom stan i snöovädret – men det gick!

God fortsättning! Här är vi nu i början av 2021, ett årtal som ser ut som ren science fiction, men det mesta är sig ändå likt:

Coronapandemin fortsätter med oförminskad styrka, väntade och förutspådda snöoväder lyckas slå svenskarna med häpnad och i USA vägrar Trump medge att han gjort minsta lilla fel när han eldade sina mest hängivna supportrar till att storma Kapitolium i Washington DC.

Jo, jag vet, jag skrev i en tidigare krönika om det meningslösa i att gnälla på sådant som man inte kan påverka, och lovade att det skulle bli en målsättning att sluta haka upp mig på Donald Trump, så jag lämnar honom åt sitt öde nu. Färdiggnällt!

Inte heller kan jag gnälla på att det kommer lika mycket snö under ett dygn som det normalt gör under en hel säsong – det är bara att gilla läget. Faktiskt gillade jag läget riktigt mycket just nu i tisdags, eftersom vi inte längre har en stor garageuppfart att skotta utan bor i en fin lägenhet i city. Hela dagen gick jag med en skön känsla i bröstet av att ha vunnit något – dock oklart vad.

Men att ta sig till jobbet en dag när bilar förvandlas till översnöade mumintroll, stadsbussarna ställs in och snösvängen inte hinner med alla gång- och cykelvägar, kan vara en utmaning – särskilt för en tant som mig som har lite besvärligt att gå, och som dessutom alltid har en latmask nära till hands.

Eftersom jag tidigt förutspådde att vintervädret lätt skulle ge mig minsta lilla anledning till att sätta mig i bilen i stället för att promenera, såg jag redan i början av hösten till att all nödvändig utrustning fanns lättillgänglig hemma så att min motståndströskel skulle vara den lägsta tänkbara:

Jag skaffade en riktigt bra jacka av parkasmodell med stora fickor och bra huva.

Jag skaffade ett regnskydd till ryggsäcken.

Jag försedde två olika par kängor med varsin uppsättning broddar.

Jag skaffade en neongul reflexväst som jag sydde om så att jag inte behövde dra den över huvudet.

Jag såg till att överdragsbyxorna alltid fanns på plats ute i hallen (i stället för att förvaras i klädkammaren).

Jag skaffade bra tumhandskar och tunna fingervantar i merinoull att ha innanför.

För att inte utsätta mina vanliga trådlösa hörlurar för risken att ge upp andan på grund av snö och orkanvindar, skaffade jag sådana där små lurar som man stoppar in en bit i själva hörselgången, också de trådlösa – jo, för det gör promenaden mycket behagligare om man kan lyssna på P1 Morgon, P4 Jämtland eller varför inte Vivaldis ”Concerti Alla rustica”.

Puh!

Det fanns alltså bara ett att göra i tisdags, och det var att greppa gångstavarna och se glad ut.

Vissa gångvägar var plogade, andra inte, men fram kom jag till slut. Jag anade att så här måste Edmund Hillary ha känt sig när han 1953 blev den förste att bestiga Mount Everest, eller Neil Armstrong när han klev ut på månen 1969. Det enda märkliga var att ingen blåsorkester framförde en fanfar för att hylla min bragd...

Har ni börjat använda munskydd nu när ni går och handlar eller åker buss? Jag har sytt ett litet knippe som vi med framgång använt. Modellen ska dock förfinas med en liten ficka där man kan trä in en piprensare så att masken kan klämmas åt över näsan bättre. Då eliminerar man problemet med imma på glasögonen.

Men mest av allt ser jag förstås fram emot att få vaccinera mig i vår. I vanliga fall är det sädesärlans ankomst som jag längtar efter – nu är det en spruta.

Och en dag ska vi se tillbaka på den här tiden och inte riktigt minnas hur det var, för det känns så längesen. Det kommer att gå fortare än vi anar.

Håll bara ut!

- - - - -

