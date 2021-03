Kicki Gustafsson: Det var för töntigt att använda mössa – jag såg ut som ett litet barn

Säg vad man vill om epitetet Vinterstaden, men i år lever verkligen Östersund upp till sin gamla slogan.

Vi har fått vara med om riktigt kalla perioder (under -10) som räckt längre än en dag, snö i sådan mängd att drivor bildats och så förstås det årligen återkommande tjafset om att snöröjningen är under all kritik och annat var det minsann på Tage Erlanders tid.

Många mindes också sin egen ungdomstid och berättade om korta kjolar och nylonstrumpor när det var -25

En morgon när jag likt en pingvin vaggade mig fram genom Östersunds centrum iförd täckbyxor, dubbla par vantar och huvan uppfälld över mössan, blev jag så förundrad över alla lättklädda tonåringar jag mötte att jag var tvungen att ställa en fråga på Facebook:

”När det är -18 när man går till jobbet kan man inte låta bli att undra: Varför kan inte tonårskillar sätta på sig vantar/handskar? Icke! Man knölar i bästa fall ned händerna i de trånga jeansfickorna. Och varför är det omöjligt att stänga jackan? Är det för jobbigt? Man kanske fryser för mycket om händerna för att närma sig ett blixtlås?

För all del, tonårstjejer uppvisar också märkliga beteenden i sträng kyla. Till exempel att bära svarta jeans med så stora hål att båda låren är bara. Mössor ska vi inte ens prata om... Eller vantar. Eller jackor som räcker längre än höftkammen.”

Responsen var överväldigande och kommentarerna haglade in. Alla höll med i själva sakfrågan – det är dumt att klä sig på tok för lite när det är vinter och kallt. Men många mindes också sin egen ungdomstid och berättade om korta kjolar och nylonstrumpor när det var -25, mössor som enbart användes för att platta till en bångstyrig hårman och tajta jeansjackor som inte gick att knäppa men som användes varje dag, året om.

Väldigt många bollade också tillbaka frågan till mig och undrade om jag verkligen bar mössa på vintern när jag var 17?

Nej, det är ingenting att hymla med – jag undvek mössa så långt jag kunde. Jag tyckte jag såg töntig ut! Som ett litet barn! När jag började på gymnasiet var min stora skräck att någon skulle tro att jag var yngre, för jag tyckte själv att jag såg så barnslig ut. Att sätta en mössa på det huvudet skulle liksom skrika ut att här kommer en söt liten flicka som gör precis som mamma säger.

Dock använde jag alltid vantar eftersom jag frös så lätt om händerna, och jackan stängde jag ordentligt.

Ibland hände det förstås att stoltheten fick ge vika för vädret, men då virade jag hellre en stor halsduk eller sjal om huvudet. Det signalerade ”vuxen och självständig kvinna” medan mössans budskap var det rakt motsatta. Allt jag ville var ju att inte göra som mamma sa – jag, och hundratals miljoner flickor före mig.

Och det är väl det som är hela grejen med att ungdomspersonerna klär sig så dåligt på vintern: Det är för töntigt när allt man vill är att vara tuff och frän. ”Vill man vara fin får man lida pin”. Mamma och pappa fattar ingenting.

Hur hade mitt 17-åriga jag reagerat om hon fått möta den påbyltade tant hon skulle utvecklas till? Förmodligen genom att tappa hakan till knäna och sedan högljutt utgjuta sig inför sina kompisar att det får bara inte vara sant!

Men som tur är får jag aldrig veta det.

