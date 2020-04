Kicki Gustafsson: Trots alla dystra besked finns det ändå saker att glädja sig åt denna märkliga tid

Fanns det verkligen ett liv före coronaviruset? Hur såg det ut?

Det är ändå märkligt hur vansinnigt fort Sverige har ställt om sedan virussmittan blev en pandemi.

Januari och februari passerade tämligen obemärkt förbi – endast 13 fall av coronasmittade svenskar inrapporterades till Folkhälsomyndigheten. Sedan blev det mars och plötsligt brakade det i gång.

Jag ska villigt erkänna att jag i början kände mig häpen. Varför slutade folk att flyga i sådan omfattning att Åre Östersund flygplats mer eller mindre bommade igen över en natt? Var inte coronan bara som en vanlig säsongsinfluensa?

Ack ja. I dag skrockar jag åt min egen naivitet. Jösses! Det måste ha varit något jag trodde och tänkte när jag var ett 11-årigt barn som gick i femte klass på Odenslundsskolan. Så långt bort känns det! Det kan ju absolut inte vara något som jag funderade över för mindre än två månader sedan.

Människor mister sina arbeten när företag som aldrig tidigare haft ekonomiska bekymmer går i konkurs. Jag, och nästan samtliga av mina kolleger på ÖP, är permitterade på 20 procent – en helt ny erfarenhet för mig personligen, och då har jag ändå jobbat här i snart 35 år.

Mitt i allt detta har jag, som jag berättat om vid flera tillfällen (ursäkta mitt tjat), flyttat. Det har varit både jobbigt och roligt, men framför allt gav det oss en chans att totalt uppslukas av något som inte alls handlade om covid-19.

Att stå dubbelvikt med huvudet i flyttkartonger, skruva ihop en dubbelsäng, fatta en miljon mikrobeslut om i vilka skåp och lådor glas, porslin, bestick, köksapparater och platspåsar ska förvaras, hänga upp alla kläder i nya garderober, ta ställning till vilka tavlor som ska upp på väggarna eller inte, försöka minnas var vi lagt månadens räkningar och så vidare in absurdum – det har faktiskt varit en befrielse.

Men varje gång det blev dags för en vattenpaus så nog var jag där i mobilen och kollade ÖP, Aftonbladet, Expressen, DN, The Guardian, The New York Times, Facebook, mejlen. Och så vällde allt över mig igen.

I onsdags kom beskedet att Storsjöcupen ställer in, något som berört mig oväntat mycket, faktiskt så att jag har svårt för att prata om det eftersom det stockar sig i halsen.

Att även Storsjöyran ställer in känns också jättejobbigt, och jag tycker verkligen synd om alla dem som snart måste ta studenten under helt andra förhållanden än man hade kunnat föreställa sig när vårterminen drog i gång.

Som tur är finns det saker att glädja sig åt också. Här kommer ett axplock:

• Tittarsuccén ”Den stora älgvandringen” på SVT är tillbaka, och jag har hittills sett åtminstone sex älgar samtidigt! I onsdagskväll låg en älg och idisslade i närbild säkert tio minuter, och vid flera tillfällen såg den ut att vara på väg att somna, lite sådär som 2-åringar i höga barnstolar som inte kan hålla sig vakna när de är mätta utan nickar till. Jag har också lärt mig att älgar precis som kor är idisslare och har fyra magar.

• Zlatan har köpt en skogsfastighet i Åre kommun för 30 miljoner, och utökar därmed ägorna i länet. Tänker han bli en jamt i Jamtland, Jamtland, jamt å ständut? Kan man föreställa sig Zlatan kutandes över blötmyren i jakt på mylta med en näverkont på ryggen? Ja, det kan man!

• Våren är här. Jag satt en lång stund på balkongen och betraktade en flock skrattmåsar som inlett en cruising över Tegelplan, och även fiskmåsar har ropat över nejden. Man kan nästan tro att Östersund ligger vid havet.

• De allra flesta människor är snälla och vill varandra väl. Folk som ägnar sig åt domedagsprofetior och önskar att de ska slå in bara för att de ska få rätt, kan man faktiskt högaktningsfullt skita i.

Nu går vi tillsammans ut i solen (och håller förstås avståndet).

