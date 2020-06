Kicki Gustafsson: Trump, polisbrutalitet och en nyckfull pandemi – inte konstigt att man blir trött!

Just när man var som mest trött på det enahanda utbudet i nyhetsflödet – corona, corona, corona – dödades en svart man i USA, George Floyd, sedan en polis hållit sitt knä mot hans hals.

Att han verkligen kvävdes till döds har fastslagits i obduktionsrapporten, och plötsligt fick världen verkligen något annat att prata om.

Precis som så många gånger tidigare exploderade protesterna mot den amerikanska polisbrutaliteten över hela USA.

Den sittande presidenten har dock inte försökt att gjuta olja på vågorna. Tvärtom, Donald Trump förefaller snarare elda på motsättningarna, och kallar guvernörer som inte genast tar i med hårdhandskarna för fegisar.

Enligt sajten The Daily Beast vill Trump sätta in militären, och han ska även ha frågat om man inte kan använda sig av stridsvagnar. Hello? Bilderna från Himmelska fridens torg i Peking 1989 verkar alltså Trump snarare ta som inspiration än avskräckande exempel.

Hittills har mer än 100 000 dött av covid-19 i USA. Kanske känner sig Trump lättad över att frågorna från de inhemska medierna om pandemin för tillfället är färre?

Och därmed är vi raskt tillbaka i vår egen verklighet igen. Coronasmittan.

Sverige fortsätter att sticka ut i antalet dödsfall i förhållande till befolkningens storlek, ”den blå kurvan” sjunker enligt Tegnell inte så snabbt som ”vi skulle vilja”, och kan någon enda människa på ett klart, tydligt och lättfattligt sätt redogöra för vad som egentligen gäller för munskydd?

Och hur ska man tolka mönstret i moraset av covid-tester? Har vi testat så många vi tänkt? Vad säger egentligen ett test? Kan den som är negativ i dag vara positiv i morgon? Testar vi för få? Testar vi rätt grupper? Kan vi lita på testerna? Hur länge ska vi testa? Borde jag testa mig?

Den sociala distanseringen som nu luckras upp – gör vi rätt eller gör vi fel? Hur många av oss som inte vårdas eller jobbar inom äldreomsorgen löper egentligen risk att bli sjuka? Hur stor del av de smittade blir så sjuka att de måste vårdas på sjukhus?

Ja, inte är det konstigt att många ute i samhället börjar bli rejält trötta nu på alla femtielva rekommendationer och vaga besked med brasklappar både fram och bak om hur vi ska bete oss.

Att jobba hemifrån är inte ett straff utan något som kan ses som ett privilegium, men jag börjar allt mer att känna mig som ett spöke.

All kommunikation med kolleger är digital, antingen via möten med kamera och mikrofon eller skrivna meddelanden. Ibland är det svårt att veta om jag är vaken eller drömmer!

Visst, pandemin har visat att man inte alls behöver flyga till Stockholm över dagen för diverse olika möten – de kan mycket väl skötas via Slack eller Zoom eller Teams och alla andra finurliga lösningar.

Men hur finurliga de än är kan de inte ersätta ett möte i verkliga livet, öga mot öga. Det finns så många nyanser som går förlorade; blickar, leenden, halvt lyfta ögonbryn. Subtila tonfall, röstens styrka och melodi. Blickar.

Ja, nu framstod kanske det här mer som en beskrivning av förälskelsens beståndsdelar, men är det inte en form av förälskelse man kan känna när allt flyter på precis som man vill på jobbet och man trivs som fisken i vattnet med kollegerna? När man känner sig berikad efter djupa analyser och genomgångar (alltså skvaller)?

Kanske är det bara den vanliga tiden på året när man känner hur väl man behöver semester, men efter en omfattande flytt, en coronapandemi som fortfarande beter sig nyckfullt, en kall och sen vår, hemarbete och nu allt det som sker i USA – jag överdriver inte när jag säger att jag går på fälgarna.

Nu är det bara nästa vecka som jag ska klara av, sedan väntar semestern. Som. Jag. Längtar!

