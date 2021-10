Kindberg använder åkeriföretag inom Reaxcer som bevis i Östersundsmålet

Driftaren bildades våren 2007 så att ÖFK kunde ta hand om skötseln och driften av Jämtkraft arena. Med tiden kom företaget också att, i vart fall på pappret, hyra ut personal till andra företag. Det är den här biten som har blivit en fråga för rättsväsendet. Hur mycket personaluthyrning har Driftaren faktiskt gjort?

I tingsrätten dömdes ÖFK:s tidigare ordförande Daniel Kindberg för grovt bokföringsbrott i Driftaren under verksamhetsåret 2013. Kindberg ska ha låtit bokföra inkomster på drygt 3 miljoner kronor från misstänkt osanna fakturor som Driftaren skickat till flyttfirman i Sollefteå. Driftaren dömdes till en halv miljon kronor i företagsbot.

Domen överklagades och under hovrättsförhandlingen valde Daniel Kindberg och hans advokat att peka på att Driftaren haft andra kunder än flyttfirman under 2013. Detta för att peka på att avtalen med flyttfirman inte sticker ut. Driftarens största kunder har varit, förutom flyttfirman, Fältjägaren och ett åkeriföretag som ingår i Reaxcer. Till skillnad mot tingsrättsförhandlingen lyftes åkeriföretaget upp gång på gång under hovrätten.

Åkeriföretaget har anlitat Driftaren för jobb på bland annat vägbyggen på Jägarvallsvägen och Infanterigatan under 2013 för totalt 282 000 kronor. När åklagaren Niklas Jeppsson tog upp dessa i förhöret av Daniel Kindberg reagerade Olle Kullinger.

Kullinger: Det ställs frågor med antydningar av olika slag om till exempel fakturor till (medlemsföretaget) som inte omfattas av åtalet och de ifrågasätts väl inte? Det görs väl inte gällande att de fakturorna är felaktiga?

Jeppsson: det är inte en del av åtalet på det sättet. Men jag frågar ju i det sammanhanget.

Kullinger: Men åklagaren, nu glider du på frågan och du har en åtalsplikt. Min fråga är om det görs gällande att fakturorna till (medlemsföretaget) är felaktiga? Och de om fattas inte av åtalet. Då uppfattar jag att den enda position du kan ta är nej, det görs inte gällande.

Jeppsson: Det är riktigt, det finns inte med i utredningen. Inte just de fakturorna så att jag kan påstå något annat.

Ekobrottsmyndigheten har förhört två tidigare ÖFK-anställda om Driftarens fakturor till åkeriföretaget. De båda har varit delgivna misstanke om brott i utredningen och de kan inte minnas vad det är för slags arbete Driftaren ska ha utfört.

Utöver det så nämns åkeriföretaget även i en lägesrapport som ÖFK gör våren 2014 när klubben och Driftaren har skatteskulder och leverantörsskulder. I det dokumentet framgår att åkeriföretaget ska betala 197 500 kronor till Driftaren.

Åkeriföretagets namn finns också med på en handskriven lapp som återfunnits på flyttfirmans kontor. Den anteckningen och ett mejl från Daniel Kindberg visar att även flyttfirman skickat fakturor till medlemsföretaget.

I polisförhör under våren 2018 fick Daniel Kindberg frågan om åkeriföretaget ingick i ett liknande samarbete som han hade med Peab anläggning.

”Det måste vara marginellt” svarade Daniel Kindberg.

ÖP har pratat med åkeriföretagets ägare. Det är en person som har haft privata företagskopplingar till både Hans Carlsson och Daniel Kindberg. Han har inte vetat om att hans företag lyfts fram under hovrättsförhandlingen.

Vad har Driftaren gjort för jobb åt er?

– Ja, det är en bra fråga.

Åkeriföretagaren tror att det kan ha rört sig om extra arbetskraft i samband med semestern. Men han minns inte. Han är dock säker på att det är Hans Carlsson, tidigare fastighetschef på Fältjägaren och sedan vice vd på Östersundshem, som bestämt hur det ska faktureras.

– Det har dirigerats av Hasse Carlsson.

Han säger att misstankarna runt Östersundshem och Peab är en ”jävla soppa”. Mer klart är att hans åkeri gjort mycket jobb på Stadsdel Norr.

– Vi har gjort mycket jobb på den där bullervallen. Vi har varit där med grävare.

Hovrätten för Nedre Norrland meddelar 17 november sin dom i Östersundsmålet. Om domen från tingsrätten fastställs är det tänkt att Driftaren ska betala 500 000 kronor i företagsbot. Men då företaget är satt i konkurs kommer det inte ske någon betalning av vare sig bot eller advokatkostnader.

Hans Carlsson har i polisförhör sagt att han inte minns vilket jobb Driftaren utfört åt åkeriföretaget.

ÖP har sökt Hans Carlsson för en kommentar.