Kindberg om Cas-domen: ”Jag tar ansvar för föreningens göromål”

Efter en lång process beslutade Idrottens skiljedomstol (Cas) att gå på Fifas linje och straffa ÖFK med transferförbud för Saman Ghoddos uteblivna övergång till spanska Huesca.

För spelaren innebar domen, precis som Fifa tidigare dömt, ett spelförbud på fyra månader. Ett straff Ghoddos valde att avtjäna redan 2019 innan Cas var klara med sin utredning.

Sporten har tagit del av hela Cas-domen där nya detaljer framkommer om transferhistorien från 2018 och varför domen blev som den blev.

Cas lägger stor vikt vid det mejl som ÖFK skickade som svar på Huescas bud där de skrev ”The offer is ok. Can you please draft an agreement contract.”

– Det är ingenting under den perioden som jag tror att någon reflekterade över så mycket, säger Daniel Kindberg om innebörden av mejlet och fortsätter:

– Nu vet vi att i svensk avtalsrätt hade det där aldrig, aldrig, aldrig gått igenom. Nu är det inte svensk avtalsrätt som råder, utan det är schweizisk och då är det tydligt.

Han hade under den tiden tagit timeout som ordförande i ÖFK och säger att han själv inte hade hand om de formella kontakterna.

– Men jag tar ansvar för förenigenens göromål under 2018, oaktat om jag var med eller inte. Jag kan inte smita undan något ansvar.

Under tiden Ghoddos var i Spanien skickade Kindberg ett sms där han sa att han varit i kontakt med en advokat som varit orolig över vad för typ av kontrakt Ghoddos skrivit på.

”If you have signed a player contract then you have committed breach of contract (...)”, skrev Kindberg, enligt Cas-domen där sms blivit översatta till engelska.

På frågan om ÖFK var i kontakt med och fått grönt ljus av någon juridisk rådgivare när klubben senare skrev på ett avtal med Amiens svarar Kindberg:

– Det vet jag faktiskt inte. Men att det fanns juridisk rådgivare, det fanns det. Men när hen var med och vilka råd hen gav till den operativa ledningen just då, det kan jag inte sortera.

Men var det det någon som avrådde från att skriva på med Amiens?

– Det har jag ingen minnesbild av överhuvudtaget. Det vet jag inte.

Trots att Ghoddos i sitt överklagande hävdade att det personliga avtalet med Huesca skrevs på under falska förespeglingar, valde Cas att gå på det spelaren sagt inför Fifa. Alltså att han blivit pressad av ÖFK till att säga upp sitt kontrakt.

Kindberg har dock en annan bild av vad som hände.

Han menar i stället att skrivelsen som Ghoddos skickade kom från en schweizisk advokat som varit anlitad av spelarens ”rätta” agenter, vilka inte funnits på plats i Spanien under mötet med Huesca.

Uppsägningsbrevet ska, enligt så som Kindberg minns det, ha skickats vidare till ÖFK:s juridiska rådgivare.

– I det sammanhanget när det tas fram så pratar jag naturligtvis med Saman och säger att ”jag tycker du ska göra precis som advokaterna säger”.

På frågan om vad Kindberg tycker om domen från Cas svarar han:

– För det första tycker och tror jag att det måste finnas ett klart och tydligt regelverk kring övergångar och spelaravtal, och en koppling.

– Det jag tror tycker och tänker att ÖFK ska ta med sig är att vi ska vara mycket grundligare i arbetet efter att vi upplevt någonting sådant här.

I slutändan är det bara en sak som Kindberg ångrar från hela Ghoddos-fallet och det är att han tillät spelaren åka ner till Huesca utan sina ordinarie agenter.

– Där känner jag att det var mitt tillkortakommande. I övrigt ångrar jag absolut ingenting, säger Kindberg.

Sporten har sökt Saman Ghoddos.