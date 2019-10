Kindbergs advokat Olle Kullinger ifrågasätter att åklagaren medger att visst arbete utförts: "Skäl till att ogilla åtalet"

Rättegångens trettonde dag var också den sista. Hela dagen var vikt till att låta de fyra försvarsadvokaterna göra sina pläderingar.

Först ut var Daniel Kindbergs advokat Olle Kullinger som menade att knäckfrågan i målet varit om jobb utförts eller ej.

– Det är uppenbart att den sakframställan som åklagarna hållit är binär – antingen är det det ena eller det andra, sade Olle Kullinger.

Redan den här pläderingen från åklagarens sida är skäl till att ogilla åtalet.

Han slog sedan ner på att åklagarna i sin plädering sagt att visst arbete utförts. Det menade han gick emot deras sakframställan, vilket inte får göras.

– Redan den här pläderingen från åklagarens sida är skäl till att ogilla åtalet, sade Olle Kullinger.

Han påpekade att det inte är lätt att veta vilka massor som ligger under marken.

– En viktig utgångspunkt är att det medför ingen bevislättnad för åklagaren. Han ska alltjämt bevisa att arbete inte är utfört, sade Olle Kullinger.

Han sade också att enbart flyttfirmans kostnader för fordon kan motivera en personalkostnad på 12 miljoner. Han lyfte fram att det går att veta vad Peabvittnena tänkte när de attesterade fakturorna från flyttfirman – de skulle inte attesterat dem om de misstänkt osanna fakturor. Likaså lämnade revisorerna rena revisionsberättelser.

All osäkerhet menade han gör att det krävs ännu mer av åklagarnas bevisning eftersom det är en kombination av olika sorters bevis.

– Det här betyder att det inte är tillräckligt att åklagaren vinner med 3-0, utan att han vinner med 10 mål. Först då kan försvaret börja räkna med sina mål. Det räcker med att försvaret gör ett mål, sade Olle Kullinger.

Jan-Åke Nyström, Peabmannens försvarare, tog vid. Han berättade att hans klient har tyckt att det varit bra att storleken på Stadsdel Norr kommit fram i rätten.

– Man måste förstå den här miljön för att liksom kunna bedöma, värdera utsagor och värdera uppsåtsproblematiken, sade Jan-Åke Nyström.

Han lyfte fram att Peabvittnena har varit med och attesterat fakturor för 11 miljoner kronor och att Peabmannen känt att det varit konstigt att han åtalas och inte de andra.

Jan-Åke Nyström hakade fast vid att åklagarna sagt att det inte funnits några avtryck efter flyttfirmans jobb.

– Vi ser ju inte annat än avtryck överallt. Det har varit en fantastisk expansion. Det är vägar och bullervallar överallt. Någon måste ju ha gjort arbetena, sade Jan-Åke Nyström.

Han menar, liksom Olle Kullinger, att målet handlar om arbete är gjort eller inte. Jan-Åke Nyström sade att frågan i målet ändå inte är om jobbet gjorts.

– Det som ska prövas är om åklagaren visat bortom rimligt tvivel att inget arbete utförts, sade han.

Han avfärdar åklagarens beskrivning om ett brottsligt upplägg.

– Att det kokats ihop en brottsplan av den här magnituden, det är inte rimligt.

Han tryckte återigen på att Peabs internutredning varit obehaglig och att privata intressenter kan påverka en brottsutredning genom att välja vad som kommer fram och vad som inte kommer fram.

– Man plockar fram en syndabock som så att säga lurat systemet, sade Jan-Åke Nyström.

Han sade vidare att hans klient inte haft anledning att ifrågasätta en sidoentreprenad och om jobbet är gjort.

– Det var ostridigt att Daniel Kindberg hade intresse av att anlita (flyttfirman) för att sponsra ÖFK. Det kan man inte dra några illvilliga slutsatser ifrån, sade Jan-Åke Nyström.

Sollefteåbons advokat Jonas Granfelt tog vid och sade att det inte funnits någon skyldighet för hans klient att medverka med information i polisutredningen. Han menade att bevisvärdet på de inlämnade utländska kvittona var lågt.

– Kan man utläsa några närmare uppgifter egentligen om vilket arbete som utförts? Kan man säga att de egentligen tjänar som någon form av bevisning? Det blir nog ett rungande nej på alla de frågorna, sade Jonas Granfelt.

Men han anser att de ändå tjänar ett syfte för att belysa ett förhållande som åklagaren inte uppfattat. Det sades återigen inte rakt ut men andemeningen var att Sollefteåbon anlitat svart arbetskraft.

När det gäller dieselinköpen så har åklagarna skjutit in sig på att få tankningar skett i Östersund. Sollefteåbon sade först att ett lån betalats tillbaka i diesel som gjort att det funnits farmartankar i Östersund. Nu sade Jonas Granfelt att tankningarna i huvudsak i Sollefteå på 88 000 liter diesel räckt för arbetet i Östersund.

– I det fall en lastbil är tankad någon annanstans än Östersund så skulle den studsa vid infart till Stadsdel Norr som när motpoler möts? frågade han sig eftersom han anser att åklagarna inte lagt någon vikt vid tankningarna i Sollefteå.

Jonas Granfelt ifrågasatte åklagarnas utredning och menade att de borde försökt ta reda på vem som utfört det arbete de menar flyttfirman inte gjort. Han pekade också på att bara tio av de personer som vid något tillfälle avlönats av Sollefteåbon har hörts.

– Det finns 77 svarta hål som kunnat bidra i den här utredningen.

Alla tre försvarsadvokater är överens om att i det fall åtalet gillas så ska inte 15 miljoner kronor anses förverkade. Detta eftersom dessa pengar inte hamnat hos de tilltalade.

– Det finns inte ett påstående i det här målet att Daniel Kindberg ska haft någon vinning eller utbyte av det här, sade Olle Kullinger.

Under rättegången har det visats mejl om pengaöverföringar till Daniel Kindbergs personliga konto och konsultuppdrag via hans företag till flyttfirman. Det finns också i förundersökningen angivet att 100 000 kronor ska gå till en avgift till Sollefteåbon. Men det är något som åklagarna inte gått in på så mycket. Peabmannen syns det inga transaktioner till i förundersökningen.

Christina Bergenstein företräder ÖFK:s bolag Driftaren. Hon höll en kort plädering som innehöll en redogörelse av att Föreningssverige vilar på ideellt arbete. Det handlar om okvalificerat arbete, precis av den typen som Driftaren utfört åt flyttfirman. Hon lyfte fram vittnesmålen som bevisar sådant arbete.

– Vi får inte glömma att det inte är förbjudet att ta betalt för sitt arbete, att ta bra betalt, för sitt arbete.

Hon lyfte också fram att enligt huvudsakskriteriet så har Driftarens bokföring kunnat granskas även om någon faktura skulle anses vara osann – med andra ord att Daniel Kindberg inte ska fällas för grovt bokföringsbrott.

Åklagaren Niklas Jeppsson tog sedan ordet och kommenterade försvarets påståenden om att han aldrig tidigare sagt att visst jobb kan ha utförts.

– Min syn på den här gärningsbeskrivningen är ingen nyhet. Det var avhandlat i skriftväxlingen inför de muntliga förberedelserna. Att de tilltalade valt att tolka gärningsbeskrivningen på ett sätt och anpassat sitt försvar på det sättet är inget om ska påverka rättens prövning, sade han.

Dom faller 5 november klockan 11:00.