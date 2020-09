Kindbergs och Sollefteåbons krav får nej – ingen rundvandring på Stadsdel Norr

Det var i somras som Daniel Kindberg och Sollefteåbon via sina försvarsadvokater lämnade in varsin begäran om att Hovrätten för nedre Norrland skulle ta in en ny bevisuppgift i ekobrottsmålet. De båda menade att tingsrätten inte förstått hur omfattande Stadsdel Norr är och att det bidragit till rättens fällande dom. Därför ville de att hovrätten skulle ta en syn, en rundvandring, på området för att få ökad förståelse för hur det ser ut. Åklagaren Niklas Jeppsson höll inte med och menade att så mycket hänt sedan de misstänkta brotten ska ha begåtts.

Under onsdagen meddelade Hovrätten för nedre Norrland att man avvisar kravet:

”Daniel Kindberg och (Sollefteåbon) har begärt att syn ska hållas av stadsdel norr i Östersund för att visa på områdets omfattning och de olika platsernas belägenhet. Hovrätten, som noterar att det i målet finns ett flertal fotografier över området åberopade både av åklagaren och av (Sollefteåbon, anser att bevisningen rörande det Daniel Kindberg och (Sollefteåbon önskar visa genom den åberopade synen kan, med avsevärt mindre besvär och kostnad, föras på annat sätt. Den åberopade bevisningen ska därför avvisas.”

Nu när det beslutet är fattat kan planeringen för den nya rättegången fortsätta. Hovrätten har lagt fram ett förslag på huvudförhandlingsplan. Den innehåller 17 rättegångsdagar och en reservdag. Rättegången i tingsrätten pågick under 13 dagar. Först efter att försvararna och åklagaren kommit med sina synpunkter på antalet rättegångsdagar kommer det försöka tas fram datum.