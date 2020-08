Kirurg om katastrofal sommar på sjukhuset: ”Patienter har fått sköta sig själva”

Haytham Bayadsi har semester just nu. Men han ser tillbaka på en sommar som han säger blev något helt annat än tidigare tuffa somrar. Skillnaden var att erfarna sjuk- och undersköterskor hade sagt upp sig under våren i protest mot de försämrade arbetsvillkoren, med fler arbetade timmar per vecka.

Debatt: Kirurg efter mötet på sjukhuset: Vi kräver akuta åtgärder – tiden rinner och skeppet sjunker

– Somrarna är alltid tuffa men den här sommaren fanns få erfarna på plats alls. Det som tar en minut att utföra för en erfaren tar upp till en timme för en helt nyutexaminerad. Hela kedjan stannar upp, säger han.

Det tar flera år att bli en erfaren medarbetare, menar han. Den personal som direkt efter examen klev in på kirurgen i somras fick ansvar för mycket sjuka patienter, dessutom många fler per sjuksköterska än normalt eftersom sommarbemanning gällde.

– Vi har inte kunnat ge smärtlindring i tid eller insulin i tid. Det har varit slangar som inte har tömts. Vi hade patienter som fick sköta sig själva, säger han.

Förra veckan var Haytham Bayadsi med på det stormöte där kirurgpersonalen hade kallat in ledning och politiker för att återge vittnesmålen om sommaren.

Nu har han skrivit ett öppet brev med kritik mot ledning och den ansvarige politikern Tom Silverklo (C).

– Han sa att han var gäst på mötet och att han skulle vilja lära sig om hur vi jobbar. Efter 1,5 år som ansvarig! Dessutom med en coronakris som har drabbat sjukvården, inte ens då har han varit intresserad av vården. Vad har han då gjort, frågar Haytham Bayadsi.

Med sitt brev vill han nu att sjukhusledningen inte ska begrava protesterna. Så länge coronan fortfarande var allvarlig sköts problemen med arbetsvillkoren undan, men nu är det dags att hålla liv i frågan, menar han.

– Nu går vi in i en höst med ett sämre läge än det brukar vara inför somrarna. Jag tror att mina kollegor är beredda att komma tillbaka om villkoren förbättras. För de brann för sitt jobb, men kan man inte vara kvar trots att man brinner för det då är det allvarligt, säger han.

Tom Silverklo (C), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, undanber sig en kommentar men låter hälsa att ett skriftligt svar kommer på debattinlägget från den politiska ledningen.

I en intervju med ÖP förra veckan svarade han så här, efter stormötet på sjukhuset i Östersund.

– Jag tycker det är bra att mötet är och jag tycker det är bra att vi blir inbjudna från politiken. Det är ju ett skittufft läge men hela regionen befinner sig i ett skittufft läge. Jag vet inte hur många gånger jag sagt det i media och det förändras inte.

Vad kan ni göra konkret från politikens sida i det här läget?

– Vi gör saker hela tiden från politikens sida men det är den långa historien som vi bygger. Den korta ligger på arbetsgivaren och facken. Jag kan tänka att facken faktiskt inte bara behöver stå och skälla på sidan, de är en del av det som nu händer. Jag önskar att vi inte har ett ställningskrig. Jag önskar att vi hittar ett läge där hela regionen och hela Jämtland faktiskt hjälps åt att bygga en framtid tillsammans. För det här sjukhuset är hotat. Det är inte på skämt. Vi har snart inga stålar alls kvar och vi har nästan inga tillgångar.

– Och det bygger på att man under många år har... ja, jag säger att det är misskött av tidigare ledningar. Vi har bara ärvt något som vi nu måste reda i. Det hade varit roligare att ha en massa pengar och få bygga nytt men vi är inte där, och vi står inför det här och många andra tuffa beslut och... ja, där är vi nu.