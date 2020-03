Klart: Då hålls Östersunds FK:s årsmöte – plats och tidpunkt spikad

När ÖFK kallade till årsmöte och meddelade dagordning via klubbens hemsida för två veckor sedan saknades information om plats och tidpunkt för mötet.

Under måndagen meddelar klubbens pressansvarige, Niclas Lidström, att Fredssalen på Storsjöteatern blir platsen och 18.00 tidpunkten för mötet, som sedan tidigare var spikat att hållas 12 mars.

Enligt klubbens nya stadgar är medlemmar som betalat sina medlemskap senast 12 januari röstberättigade. Exakt hur många röstberättigade medlemmar som kan dyka upp kan Niclas Lidström inte svara på, då flera röstberättigade kan finnas i de familjemedlemskap som tecknats.

Lidström har tidigare berättat för Sporten att över 1 000 potentiella röstberättigade finns.

Under fjolåret hade ÖFK sammanlagt 2 700 medlemmar under året. På det ordinarie årsmötet under fjolåret, som hölls i mars, var 58 röstberättigade på plats. Under det andra, uppmärksammade mötet där Bo Ottosson valdes var 100 röstberättigade på plats.

Under det tredje årsmötet som hölls i november, där stadgarna ändrades, närvarade 155 medlemmar. Det mötet följdes också av ett längre informationsmöte.

Det förslag på ny styrelse som lämnades från valberedningen innehöll inte några kvinnor, vilket inte följer klubbens stadgar. Förslage kommer att kompletteras med ytterligare ett namn, Lena Johansson, som kommer att läggas fram som förslag under mötet.