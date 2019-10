Klippt hänglås och sönderskurna däck – dubbla fyrhjulingsstölder utanför Ytterhogdal

Mellan måndag kväll och tisdag morgon har någon eller några tjuvar varit inne på en gård i Storån utanför Ytterhogdal. På gården så har någon klippt sönder ett hänglås till en bygel över en garagedörr. Inne i garaget fanns en fyrhjuling som nu är borta.

Innan tjuvarna lämnade gården så ska de även skurit sönder däcken på en företagsbil som stod parkerad utanför bostaden. Fyrhjulingen är av ett dyrare slag och uppskattat värde ska vara 150 000 kronor. Det är en fyrhjuling som är registrerad som traktorfordon och den ska vara av modellen BRP och vara av 2016 års modell och vara flerfärgad.

Mellan fredagen och tisdagen ska ytterligare en fyrhjuling ha stulits i trakten. Ägaren ska ha varit bortrest mellan 4 oktober till 8 oktober och stölden uppdagades när han återkom till hemmet i byn Huskölen utanför Ytterhogdal. Den stulna fyrhjulingen ska vara av märket Kawasaki, årsmodell 2017 och denna ska vara svartfärgad.

– Var extra observant. Inte bara för att det är tider då det är sådana här ligor i gång, utan även för att vi vet att det rör sig sådana här ligor i länet just nu, säger David Redin.

Tips angående iakttagelser kan ringas in till polisen via 114 14 eller lämnas via polisens hemsida.

