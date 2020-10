Klubben vann kampen mot klockan till sist – här rullas nya konstgräset ut på Lövsta

Arbetet har pågått under längre tid och det har funnits klagomål på hur planen ser ut under längre tid. Under torsdagen lades det nya gräset ner.

– Vi började hela processen för ett år sedan. Då började vi kolla upp olika företag som levererade konstgräs. Sedan kom corona och då visste vi inte när serierna skulle starta och om de skulle starta överhuvudtaget, säger Lars Hellzén, ansvarig för driften på Lövsta för Frösö IF:s del.

Det sköt fram tidsplanen en aning.

– Tanken var att vi skulle hinna lägga gräset innan Storsjöcupen.

Men så blev det inte. På grund av bland annat finansieringen och kontakten med företagen sköts det till efter säsongerna avslutades.

Men ett orosmoln har funnits – vädret.

– Vi har varit oroliga för snön. Är det för kallt, då går det inte att limma planen, säger Lars Hellzén.

Blev det extra oroligt när kylan kom förra veckan?

– Nja, vi såg att det skulle bli lite varmare framöver. För en och en halv månad sedan var jag mer orolig.

Gräset lades ut under torsdagen och kommer senare att limmas fast. Sedan väntas linjerna dras ut.

– Jag tror att A-laget är väldigt glada. Men för ungdomarna är det också ett lyft. Vi har ju fler ungdomar som tränar än seniorlagen.

Något som varit problematiskt är de gropar som funnits vid båda målen. Där har de nu jämnat ut marken för att det inte ska upprepas med det nya gräset. Det förra gräset var från en helt annat generation konstgräs. Det lades 2006.

– Det har slitits väldigt mycket genom åren. Stråna har blivit färre och tunnare. Från 45 millimeter som det var i början när det kom, så var vi nere på 25 millimeter.

Nu ska planen få tillbaka tjockleken och tätheten igen. Det nya gräset är ett viktig steg i Frösöns framtid, där seniorlaget på herrsidan kvalificerades sig för division 2 Norrland tidigare under hösten.

Lars Hellzén tror att många ivriga fotbollskillar- och tjejer vill testa det nya gräset så fort som möjligt.

– Jag tror att några kommer att testa gräset direkt. Det blir nog lite smygpremiär när planen är klar.