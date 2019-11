Knall på menyn i Färjestan: Evas populära tesalong ständigt fullsatt: ”Jag gör inte de bästa bullarna”

Det är nu tre år sedan hon och familjen flyttade från Kompaniet på andra sidan Indalsälven till Färjestan, vid Eriksberg utanför Stugun. Här kan hon odla, ha sommarfår, höns och framförallt; driva egen caféverksamhet.

– Det kliade i fingrarna på en gång när vi flyttade in, säger Eva som redan 1993 drev bageri i Stugun med sin syster. Till yrket är hon arbetsterapeut men nu vill hon slippa pendlandet till Östersund fem mil bort. Därför provar hon under ett år att på heltid satsa på gården. Men caféet har redan hunnit få tre år på nacken. Och fikasugna fortsätter att strömma in. Hennes populäraste koncept är afternoon tea.

– Jag gör inte de bästa bullarna, så det är inte därför folk kommer hit, säger Eva som fick trädgården full av folk redan första sommaren hon hade öppet. Utan någon annonsering har det ändå varit fullsatt i tesalongen. På menyn finns både knall (Stugumål för knäckebröd) och stut (jämtländska för tunnbrödssmörgås).

– Det är väl att man gör sig till och har linneservetter och bjuder på bubbel. Man ser berget och Indalsälven och det är en mysig atmosfär. Jag tror det är därför så många kommer hit.

Inredning är inte Evas största intresse, men hon är ändå mån om att det ska vara mysigt att fika och äta på Färjestans gård.

– Många sitter i trädgården länge och fikar på sommaren. Det är så jag vill ha det. Man ska inte bara ha något att stoppa i mun. Här ska man känna sig hemma. Vi har visserligen café och pizzeria på byn, men jag vill erbjuda något annat. Här ska man kunna sitta för sig själv. Och det verkar uppenbarligen finnas ett slags behov av att sitta länge och fika, säger Eva som ofta får bokningar för personalgrupper och jubilarer som vill träffas avskilt.

Hemkokad tomatmarmelad med kardemumma, bubbel på älgört, snittar, scones, päronbiskvi och hjortronkaka återfinns på menyn när Eva öppnar för tesalongens afternoon tea.

Främst är det hösten som är tesäsong hos Eva och nu till advent öppnar hon upp portarna för minimarknad, adventsfika och möjligen dyker tomten upp. Senare i vinter kanske hon också vågar öppna någon helg, men det är inte säkert ännu.

Att hitta till gården kan dock vara lite knepigt. Skyltningen från väg 87 väster om Stugun är väldigt sparsmakad, men det gör ingenting, menar Eva.

– Klart det är tråkigt om det är svårt att hitta hit. Men en större skylt behövs inte, det kommer så mycket folk hit ändå.