Kommunalrådet kräver att regeringen agerar – vill ha flyg till och från Östersund: ”Det är inte SAS sak att definiera samhällskritisk infrastruktur”

– Staten måste reagera. Kliva in och handla upp flygtrafik även fortsättningsvis, säger han.

Det var i torsdags som beskedet kom att SAS slutar flyga på Åre/Östersund under rådande samhällskris.

– Vi hade våra föraningar. Beskedet kom därför inte som någon chock, men att inte staten i form av regeringen reagerat på flygbolagets åtgärd och kommunicerat det här med regionen, är illavarslande, anser Bosse Svensson.

– Staten kan inte låta SAS få definiera hur Sveriges samhällskritiska infrastruktur ska få se ut. Där måste regeringen kliva in och ha synpunkter. Som det är nu har vi sämre fjärrtransporter än för fem år sedan här i Jämtland. Just nu inga flygförbindelser alls på Åre/Östersund. Färre tågförbindelser och långsammare transporter mot Stockholm via järnväg än 2015. Vi kan aldrig acceptera nuläget. Regionen och kommunerna plus det regionala flygrådet, måste agera gemensamt och var för sig via alla politiska partier för att påverka regeringen så inte det här stoppet blir långvarigt, menar Östersunds kommunalråd.

SAS fortsätter nu att flyga på Kiruna, Luleå, Umeå och Gotland.

– Det är ofattbart att inte Norrlands inland förutom Kiruna, rankas som betydelsefullt utifrån en samhällskritisk definition, konstaterar Bosse Svensson.

Han exemplifierar med det viktiga myndighetskluster som finns i Östersund, med ett kontinuerligt samarbete med Stockholmsregionen. Ännu mer betydelsefull är regionens besöksnäring.

– Får vi ingen hjälp med att hålla uppe fjärrtransporterna även under rådande krisläge, är risken uppenbar att Jämtland/Härjedalen kan hamna på efterkälken i en återhämtningsfas den dag pandemin dragit bort, är hans bedömning.

– Att SAS reagerar som bolaget gör är begripligt. De försöker rädda vad som räddas kan. Men den här frågan är verkligen större än så. Om regeringen stillatigande väljer att inte reagera på det som nu sker för vår del med infrastrukturen, kan den uppkomna situationen lätt gå från att vara tillfällig till att bli stationär när krisen är över. Det får bara inte ske.

Till sist vill Bosse Svensson påminna om det brev som kommunerna fått från Trafikverket där det redan nu aviseras om nedsatta hastighetsgränser på både E14 och E45 från och med december i år.

– Vissa sträckor där det idag råder 100 km kan sänkas ner till 80 km i timmen. Det i kombination med färre och långsammare tågförbindelser och dessutom inga flyg, är inget vi kan acceptera. Tvärt om måste vi reagera starkt och argumentera för vår sak även i Norrlands inland, är hans slutkommentar.