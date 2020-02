Kommunen sålde kioskhuset i Bispgården men blev skyldiga köparen – SD fortsätter kritisera affären: ”Jag tänker inte släppa det”

Ragundapolitikern Pehr Häggkvist (SD) ifrågasätter varför kommunen gick med på att sälja en fastighet, men gå minus på affären. Han har flera gånger påtalat att det är orimligt att kommunen får betala för att sälja en fastighet. Nu senast har han lyft ärendet i en interpellation till kommunalrådet Mikael Westin (C). Nu har Häggkvist fått både köpebrevet och likvidavräkningen för försäljningen, tillsammans med ett skriftligt svar på en A4-sida, från kommunalrådet. Där skriver Mikael Westin (C): ”Jag har ingen delegation att ge bort fastigheter. Men det här blev en fråga som handlade om ersättning för vandaliseringen av fastigheten som skedde under tiden Ragunda kommun var ansvarig.”

– Fortfarande ser jag inget svar på frågan. Han hänvisar bara allmänt till affären och värderingen. Jag har till exempel inte sett någon värdering på skadegörelsen. Jag ser ett trasigt fönster, en trasig fönsterbräda och klotter. Det kan omöjligt kosta 6-700 000 kronor att laga, säger Pehr Häggkvist.

Fastigheten Ragunda Oppåsen 1:320, som ligger på Forsvägen 28 och Nipvägen 2, intill riksväg 87 i Bispgården, har totalt 26 lägenheter och en affärslokal i markplanet. Sedan nio år tillbaka är fastigheten kallställd och har ett stort upprustningsbehov. I många år har fastigheten varit till salu och funnits med på den lista över fastigheter som Ragunda kommun velat sälja. För ett antal år sedan var också en försäljning på gång, men den affären stoppades sedan köparen inte betalat för köpet inom angiven tid.

5 juli 2019 signerades både ett köpebrev och likvidavräkning av kommunalrådet, tidigare kommunchefen och köparna på Lillhärmsta 1:15 AB. Köpeskillingen var 500 000 kronor. Handpenningen på 50 000 hade dock redan betalats. Men slutnotan blev att säljaren Ragunda kommun skulle betala 100 000 kronor till köparen när avtalet signerades. På grund av ”tekniska brister” skulle 600 000 kronor avskrivas från köpesumman. Ägare till Härnösands-företaget Lillhärmsta 1:15 AB är Johan von Essen och Gabriel Jonsson i Sundsvall.

I september 2018 uttryckte kommunen glädje på sin hemsida över försäljningen av Ragunda Oppåsen 1:320. Det var glatt att de nya köparna skulle renovera fastigheten redan våren 2019. Nu, februari 2020, har inget arbete synbart inletts.

– Det är konstigt att det inte finns något krav på att återställa lägenheterna inom en rimlig tidsram på, säg, fem år eller så. Rent teoretiskt kan man nu skala fastigheten och sälja inventarier och lämna ett tömt hus att förfalla ännu mer, säger Pehr Häggkvist.

Han ser många brister i hanteringen av affären. En är att ett bolag, NSI Invest AB, lade anbud att köpa fastigheten och ett annat, Lillhärmsta 1:15 AB, genomförde köpet. Samma personer äger bolaget, men det är ett helt annat bolag som köpte fastigheten än det som lade anbud.

– Det är många hål i den här affären. Värderingen om skadegörelsens kostnader är också väldigt godtycklig. Man har inte ens ett skriftligt utlåtande av en tjänsteman på kommunen som uppskattar konkret vad det kostar att reparera.

Pehr Häggkvist är övertygad om att inte låta den här frågan passera obemärkt.

– Juridiskt är det nog svårt att häva köpet. Jag vet inte exakt hur jag ska ta det här vidare. Men jag tänker inte släppa det. Som politiker måste vi ta ansvar för skattebetalarnas pengar. För hur kan man med gott samvete genomföra den här affären?