Konkursvågen uteblev i länet – byggbranschen hårdast drabbad

Den stora konkurslavinen uteblev.

– Företagarna i länet är duktiga på att återinvestera i den egna verksamheten. Utan höga fasta kostnader och höga leasingkostnader är det enklare att överleva, säger Joakim Sjöstedt, regionchef på Företagarna.

I Jämtland Härjedalen har 95 företag gått i konkurs under pandemin. Fem konkurser i snitt per månad är inte högre än månadsgenomsnittet var under 2019.

Av de 95 konkurserna har 22 konkurser skett inom byggbranschen. För ett år sedan slogs det prisade bolaget Bygg Entreprenad i Jämtland AB i spillror. När konkursbegäran lämnades in uppgick skuldbeloppet till 42 miljoner kronor.

Bland de över 100 fordringsägarna fanns flera lokala byggfirmor, bygghandlare, rörmokare och elinstallatörer. Enligt konkursförvaltare Torbjörn Pettersson gick många företag miste om stora summor.

– Jag känner inte till ifall andra byggkonkurser är konsekvensen av att de förlorade pengar i samband med Bygg Entreprenad i Jämtlands konkurs. Eventuellt kan det vara så, säger Torbjörn Pettersson.

Efter Bygg Entreprenad i Jämtlands konkurs begärdes även två andra av ägarens byggbolag i konkurs.

Att byggnäringen överlag är en konkursdrabbad bransch förklarar Torbjörn Pettersson med att branschen är synnerligen konkurrensutsatt.

– Vinstmarginalerna är små. Även stora byggföretag går omkull när de lägger sig billigare än andra.

Enligt Torbjörn Pettersson är en annan förklaring till att byggbranschen överlag är konkursdrabbad att den som är en duktig snickare nödvändigtvis inte är en skicklig administratör.

– För den som inte har koll på papper och redovisning kan det snabbt bli problem.

Bland de konkursbon som han förvaltar finns exempel på konkurser som är en direkt följd av pandemin. I Åre öppnade lunchrestaurangen Kura krogen i samma veva som pandemin bröt ut.

– Här är det uppenbart att konkursen har att göra med pandemin. Lunchrestaurangen finns i närheten av ett kontorshotell.

Kura krogen är en av länets tolv restauranger och kaféer som förvandlats till ett konkursbo under pandemin. Allra flest restaurangkonkurser inträffade i mars i år. Den månaden gick Café Jaktstugan, Allstar och mässrestaurangbolaget Krister Lingblom AB i konkurs.

Fastän konkursvågen under pandemin uteblev i Jämtland Härjedalen påpekar Joakim Sjöstedt att faran ännu inte är över. Framför allt inom handeln och besöksnäringen befarar han att fler konkurser kan ske i samband med att skatteanstånden till staten ska betalas tillbaka.

– Min farhåga är att butiker, restauranger och hotell inte hunnit bygga upp tillräckligt med likviditet igen efter krisen för att klara av att betala tillbaka skatteanstånden, säger Joakim Sjöstedt.

I Jämtland Härjedalen fick omkring 500 företag anstånd med skattebetalningar på grund av coronapandemin. Totalt handlade det om uppskjutna betalningar på flera hundra miljoner kronor i form av arbetsgivaravgifter och preliminär skatt på lön.

Många tillfälliga anstånd väntas upphöra i mars nästa år. Regeringsförslaget är att anståndstiden förlängs med högst 15 månader.

Trots rådande byggboom finns en oro inom byggbranschen. Enligt Christin Andersson, bransch- och föreningsansvarig på Byggnads i Östersund, orsakar chockhöjda materialpriser stora bekymmer. Utmaningen är när avtalen redan är skrivna och materialpriser skenar.

– Prisfluktuationer gör byggföretagen väldigt sårbara. Även långa leveranstider försvårar situationen, säger Christin Andersson.