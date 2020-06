Konstnären Kristina Wrang: ÖP:s kulturredaktör unnar inte människor att se kultur i verkligheten – med svar direkt från Marcus Berglund

Jag tillhör själv dem som deltar i ett sådant evenemang just nu och vi har gjort en grundlig genomgång för att det ska vara säkert för alla som kommer och helt i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi beslutade om hur vi skulle hantera olika situationer under vår öppning av en utställning här i stan. Vi hade t ex ingen regelrätt vernissage och tog beslut om att en person fick kolla så att lokalen inte innehöll fler än 50 personer och att den fysiska distanseringen upprätthölls. Det fungerade alldeles utmärkt.

det är med sorg i hjärtat jag läser att en kulturredaktör inte unnar människor det i dessa annars så kulturfattiga tider

Att få läsa att ÖP inte skriver om konstutställningar på grund av coronapandemin är rätt magstarkt. Den bevakningen slutade ett bra tag innan pandemin och just när det gäller konsten har det varit mycket kännbart för både utövare och arrangörer långt tidigare. Konstnärer, gallerister, utställningsarrangörer och föreningar har inte fått någon uppmärksamhet i länets största tidning vilket tyvärr har gjort arbetet mer tungrott. Att länets andra tidningar har behållit ett gediget och kunnigt intresse har varit en räddning.

Just konsten tillhör en av de få kulturaktiviteter som kan genomföras utan trängsel och med alla rekommendationer från myndigheterna på plats. Att få se kultur i verkligheten betyder mycket för många och det är med sorg i hjärtat jag läser att en kulturredaktör inte unnar människor det i dessa annars så kulturfattiga tider.

Svaret från kulturredaktören (via mejl, reds. anm.) var att ÖP inte recenserar konst längre därför att det inte finns tillräckligt med intresse, ” att det är så väldigt få som läser sådant”. De fokuserar istället på intervjuer med konstnärer och andra kulturarbetare. Det är ungefär som att säga att sportredaktionen nu när fotbollen kör igång inte skriver om matcherna längre men gärna om enskilda spelare. Otänkbart förstås, men när det gäller kulturen går det tydligen bra.

Kristina Wrang, bildkonstnär

Svar direkt från ÖP:s kulturredaktör Marcus Berglund

Tack för dina synpunkter Kristina.

Det är tråkigt att höra att du har missat allt ÖP har skrivit om konst, för det är en naturlig del av vår vardagliga bevakning. Å andra sidan kan jag glädja dig med att du då har väldigt mycket spännande att läsa i kapp.

Att vi inte kommer på din utställning den här gången beror helt enkelt på att vi befinner oss i den värsta pandemi som världen har sett på 100 år, att människor dör och att jag har tagit ett beslut kring hur ÖP:s kultursidor ska förhålla sig till det i sin bevakning.

För en vecka sedan, när jag skrev krönikan du hänvisar till, sa regionens smittskyddsläkare Micael Widerström att smittspridningen visserligen inte ökar här i länet längre, men att den inte heller avtar, och hans vädjan till länsbefolkningen var följande:

– Jag kan förstå att folk vill vara ute efter en lång och kall vinter men man ska ändå ha respekt och inte släppa garden för mycket. Man måste ta det med förnuft. Det gäller bara att hålla i ett tag till, det måste vi försöka hjälpas åt med, speciellt nu i studenttider. Jag bävar lite inför det, sa han.

Jag vet att alla inte gillar min hållning, särskilt arrangörer som vet att en artikel i tidningen ger extra skjuts och fler besök

Att ni som ändå väljer att arrangera en konstutställning i det läget följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer ser jag som en självklarhet. Allt annat vore skandalöst.

Men evenemanget som sådant är inget jag kritiserar dig eller någon annan för. Däremot har jag, precis som du, en egen valmöjlighet i denna pestens tid.

Den använder jag till att fokusera på kulturjournalistik som inte uppmuntrar till fysiska möten, så länge folk rekommenderas att enbart ge sig ut i sociala sammanhang om det är nödvändigt.

Jag vet att alla inte gillar min hållning, särskilt arrangörer som vet att en artikel i tidningen ger extra skjuts och fler besök, och det är okej för mig.

För det här gäller ju trots allt bara medan smittspridningen bedöms som hög runt om i länet och så länge människor fortsätter att insjukna. Och då kan vi ju istället glädja oss åt att alla nuvarande prognoser pekar mot en ljusning framöver sommaren.

Och alla som nu misstänker att ÖP inte skriver om konst kan hitta ett tjugotal av våra senaste konstartiklar inlänkade i internetversionen av denna artikel.

Ytterligare en intressant konstartikel får ni för övrigt redan i morgon, förutsatt att publiceringarna faller ut enligt plan. Den handlar om den spännande utveckling som Sikås art center har genomgått sedan Linda Sput tog över som verksamhetsledare för ett år sedan.

Mycket nöje.

