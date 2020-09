Kraften finns inte längre – Martin Ohlsson lämnar chefsjobbet på Åres O-ringen

Martin Ohlsson har haft tjänsten som generalsekreterare eller projektledare för Åre O-ringen i mer än två år. Det har varit en tid med ett extremt stort ansvar och många bitar att hålla i huvudet.

Beslutet att lämna posten har successivt vuxit fram. Även om det från början var ett drömjobb för orienteringsprofilen har det krävts stora uppoffringar.

– Det är en exceptionell insats som krävs och jag har jobbat väldigt hårt i två och ett halvt år. Sedan avstannade jobbet i samband med covid 19 och vi har på flera sätt fått göra halt och göra om. Egentligen borde vi ha varit ute i terrängen nu och säkerställt så att vi kan trycka kartor i vår, men vi har tvingats skriva om avtal.

Innebär det att ni är i tidsnöd?

– Nej, vi har fått ett år extra på oss så det känns bra, säger Martin Ohlsson som för någon månad sedan bestämde sig för att kliva av uppdraget som generalsekreterare.

Orsak: Kroppen svarade inte som han ville.

– Efter sommaren hade jag hoppats komma tillbaka med betydligt mer kraft Då frågade jag mig själv om jag verkligen orkar jobba så här i två år till, säger Ohlsson som kom fram till ett ”nej” på den frågan.

Konsekvensen blev att han meddelade sitt beslut till O-ringens vd Jens Lindquist.

– Jag vill släppa fram en ny kraft och ge personen en rättvis chans inför 2022, berättar Ohlsson.

O-ringens ledningsgrupp söker därför en ny generalsekreterare.

– Jag hoppar inte av utan övergår i en ideell roll. Jag brinner för projektet, men det behövs ny energi och kraft i ledningen.

Kan det bli en intern lösning?

– Ja, jag tror det är den bästa varianten. Jag tror att vi kommer att hitta rätt person innan jul.

Två namn som kan vara aktuella för att ersätta Ohlsson är Per-Erik Rönnestrand och Niclas Lidström.

Rönnestrand är sedan många år tillbaka en av länets stora orienteringsprofiler och finns redan med i staben runt Åre 2022. Problemet är att ett eventuellt jobb som generalsekreterare kolliderar med hans uppdrag som förbundskapten för Sveriges kanotlandslag.

– Det här är inga enkla frågeställningar, men jag är så otroligt inne i mitt nuvarande jobb. Det är också ett OS-år så jag tror inte att jag kan bli aktuell, säger Rönnestrand som har kommit överens med kanotförbundet att förlänga sitt avtal till 2024, alltså över OS i Paris.

Niclas Lidström – som är presschef för Åre 2022 – kan i det avseendet vara ett mer tänkbart namn som generalsekreterare. Även om också han sitter fast i en heltidstjänst, hos Östersunds FK. Lidström är ordförande i Frösö IF Orientering, som är en av totalt tio klubbar som arrangerar Åres O-ringentävlingar.

– Att jobba med orientering och O-ringen är ju alltid intressant, men i övrigt vill jag inte ge några kommentarer, hälsar Lidström i frågan.

Fakta/O-ringen Åre 2022

Bakgrund: Skulle egentligen ha arrangerats sommaren 2021, men på grund av pandemin är tävlingen framflyttad till 2022.

Tävlingsplatser: Trillevallen, Ånn och Åre Björnen.

Samarbete: Sex svenska och fyra norska klubbar kommer att hjälpas åt för att ro arrangemanget i hamn.

Klubbar: Frösö IF, Fältjägarnas IF, Järpens SK, OK Storsjön, Åre OK, Östersunds OK samt norska kvartetten Sköynar, Freidig, Stjördals-Blink och Wing.

Antal funktionärer: Uppskattningsvis 1 200 personer kommer att behövas.