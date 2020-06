Kraftig resultatnedgång för Jämtkraft: Beräknas tappa 182 miljoner på helår – låga elpriset halverar vinsten från ifjol

Ifjol var det klackarna i taket för Jämtkraft som hade ett resultat motsvarande 386 miljoner kronor före skatt. Prognosen på helår efter första tertialbokslutet 2020 uppgår till 204 miljoner kronor.

Resultatförsämringen med 182 mkr beror främst på ett lägre elpris (-104 Mkr), minskad värmeförsäljning (-32 mkr) samt ett minskat resultat från intressebolagen (-71 mkr). Allt enligt helårsprognosen.

Kraftbolagen tjänar alltid bäst med pengar under vintern. Då är efterfrågan på el av naturliga skäl som störst. I vintras var det både varmt, kom en hel del nederbörd mitt i vintern och blåste bra, vilket gynnade vindkraften. Det här ledde till en svagare efterfrågan på elström parallellt med att vattenmagasinen var välfyllda. Fenomenet är inte vanligt, men slog hårt mot det jämtländska kraftbolaget liksom alla andra elproducerande företag.

Så här såg det ut för första tertialen i Jämtkraft: Elproduktion (-89 mkr), elnät (-14 mkr), värme (-13 mkr), energilösningar (+3 mkr), markets (+3 mkr) och övriga intäkter var (+17 mkr). Totalt - 93 miljoner kronor jämfört med samma period 2019.

För hela 2020 prognostiserar bolaget med följande utveckling inom sina olika segment: Elproduktion (-176 mkr), elnät (- 5 mkr), värme (- 26 mkr). Energilösningar (+6 mkr), markets (+ 8 mkr) och övriga intäkter (+ 12 mkr). Totalt på helår ger detta cirka 182 miljoner kronors tapp mot rekordåret ifjol.

Medelpriset för det rörliga elpriset uppgick under januari-april till 13 öre per kilowatt mot drygt 50 öre per kilowatt ifjol.