Kraftigt höjd avgift för renhållning väntar i Krokoms kommun – inför sortering av matavfall

Budskapet var glasklart då Oscar Aspman hade dragning inför Krokoms kommunstyrelse under onsdagen.

– Införs inte en höjning av taxan så klarar vi inte uppfylla kommande lagkrav.

De lagkrav han syftade på var regeringsbeslutet om att landets hushåll ska erbjudas utsortering och insamling av matavfall senast vid utgången av 2020. Nu kommer Krokoms kommun inte hinna införa detta i tid.

– Vi kommer behöva dispens på nio månader, sade Oscar Aspman och pekade ut september nästa år som en möjlig start för att samla in matavfall i kommunen.

Först måste en rad politiska beslut fattas, sedan vänta upphandling av såväl sopkärl som sopbilar med fack för matavfall. Dessutom måste flera föreskrifter författas innan ett nytt sopsorteringssystem kan sjösättas.

– Hur ska vi göra med fritidshus, hemkompostering? Hur kan vi samverka med andra kommuner? Här får vi återkomma med genomarbetade förslag i samband med beslut senare i år, sade han.

Tanken är att länets samtliga kommuner ska skjutsa sitt matavfall till en ny rötanläggning i Östersund som ska stå färdig till slutet av 2023. En förstudie pågår sedan i somras för att reda ut förutsättningarna för projektet.

Totalt beräknas 1 400 ton matavfall per år hamna i soporna bara i Krokoms kommun i dagsläget.

– Omkring 60 procent av det brukar man säga går att samla in, sade vatten och renhållningschefen.

Under åren 2020–2022 finns beslut om investeringar på omkring 40 miljoner kronor kopplade till renhållningsverksamheten vilket ger ökade kostnader. Därtill kommer ökade driftskostnader. För att möta detta föreslås alltså att renhållningstaxan höjs. Enligt prognos behöver taxan höjas med 125 kronor per år under 2020 och 2021. Därefter ytterligare 100 kronor per år i två år för att sedan höjas 50 kronor årligen fram till 2035. Ett normalhushåll betalar idag 1300 kronor per år i renhållningstaxa.

En enig kommunstyrelse beslutade att klubba igenom årets höjning från 1 maj, vilken i nästa steg måste passera kommunfullmäktige.

Ingen av politikerna motsatte sig heller föreslagen höjning.