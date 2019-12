Krismöte på Creperiet i Åre: ”Tidigare har vi kunnat trolla oss in på alla möjliga platser”

Under hösten har det gått att se nyetableringar som Pinchos, Mister French, Boqueria och Asian Post Office göra sig redo att öppna i Åre. Samtidigt har Supper flyttat in i Villa Tottebos lokaler, ett ölcafé öppnat i Bahnhofs gamla lokaler och Fjällpuben har nya ägare. Många av nyetableringarna är franchise-ägda företag med redan färdiga affärsmodeller. Något som ställer till det för de små lokalt drivna klubbarna i byn menar Viktor Ström.

– En lokal för över tio miljoner är fantasipengar för många mindre aktörer som är verksamma här. Då är det nästan bara de stora företagen som får utrymme. De kan sko sig och tjäna pengar under högsäsong. Sedan står många ställen tomma under lågsäsongsperioderna vilket känns tråkigt eftersom det är då det behövs som mest för dem som bor här permanent.

Efter att Mötet hade sin första klubbkväll för tre år sedan har de huserat på ställen som Åre Creperie och Logi, Villa Tottebo, Country Club samt haft utomhusklubbar och open airs på platser som Helgesjön och Kabinbanan berg.

– Tidigare har vi kunnat trolla oss in på alla möjliga platser men det är ett skifte i byn och vi blev utan lokal eftersom vi inte har några pengar.

Mötet som hålls under fredagen är på Åre Creperie och Logi, en lokal som fungerar under lågsäsong men inte under högsäsongen eftersom det blir för mycket folk då. Det krävs även mycket förarbete med att tömma lokalen, dekorera, bygga ljud, spela för att sedan packa ihop allt när kvällen är över för att restaurangen ska kunna öppna igen dagen efter.

Men även om det ser mörkt ut i dagsläget hoppas han att det ska bli ändring för Åres kulturliv längre fram. Drömmen är ett kulturhus där kreativa personer kan få utrymme och hitta en samlingspunkt. Där alternativa musikstilar, konstformer riktat åt lokalbefolkningen prioriteras framför att tillfredsställa alla långväga besökare för att maxa kassan under högsäsongen.

– Det känns som att det går för fort för Åre just nu. Folk som bor här permanent och har vanliga jobb har inte råd att bo kvar inne i byn medan företag med endast vinstdrivande intresse tar över. Det finns de som har pengar och sitter på tomma lokaler som inte används. Det känns lite som ett hån mot byborna som kanske behöver en lokal.

Och även om Viktor inte gett upp hoppet än har han förberett för att fredagskvällen kanske blir den sista. Gustav Fridheim kommer att spela skivor, precis som han gjorde på den första officiella festen på Åre Creperie och Logi för tre år sedan.

– Rätt var det är hittar vi en ny lokal men skulle det vara så att detta blir den sista kvällen måste vi ju sy ihop säcken, avslutar Viktor Ström.

Kvällen är även ett samarbete med Musikhjälpen där alla pengar utöver inträdet doneras.