Kristian fångade sex kilo tung fisk med håv utanför Sundsvall – se det häftiga klippet här: ”Sånt man ser på TV”

Kristian Josefsson hade varit ute och paddlat lite på sin SUP-bräda ute vid Yxskär som ligger vid Rödön på Alnö. Fisket hade gått trögt hela helgen och han hade knappt fått ett hugg.

På vägen tillbaka mot land fick han syn på en stor fisk runt 30 meter ifrån honom.

– Jag kom så nära som två meter ifrån, då trodde jag att det var en öring. Den verkade inte alls rädd för brädan, säger Kristian.

Kristian paddlade in mot land för att där försöka fånga fisken med sitt kastspö.

– Jag såg att den simmade efter draget när jag kastat men den högg liksom inte, säger han.

Han bestämde sig för att ta sig ut med SUP-brädan igen och försöka fånga den med håven.

– Han simmade in under brädan och låg helt still. Jag stoppade ner håven och lyckades få in fisken i håven, säger Kristian.

Det visade sig vara en 6,4 kilo tung lax. Kristians vänner lyckades fånga sekvensen på video, precis när han fångat fisken. "Här kommer Rambo!!" hörs Kristians vänner tjoa när han triumferande vandrar tillbaka mot stranden.

– De stod bara och gapade och trodde väl aldrig att jag skulle få upp honom, skrattar Kristian.

Det är lite av ett once in a lifetime ögonblick?

– Ja det är häftigt, det lär inte hända några fler gånger, säger Kristian.

Vännerna hade innan skämtat om olika fiskebilder som killar lägger upp på dejtingappen tinder.

– Det hade varit en bra bild dit, skrattar Kristian.

Den fångade laxen åkte så småningom in i frysen för att förtäras vid ett festligare tillfälle.