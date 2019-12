Krögarprofil från Sundsvall öppnar nytt i Vemdalen: ”Det känns spännande”

Vargens värdshus i Vemdalsskalet saknade en arrendator inför årets skidsäsong.

Nu står det klart att det blir Sundsvallskrögaren Ola Hermansson som tar över verksamheten.

– Jag håller till mycket i Vemdalen under vintrarna och har boende där. För ett tag sedan såg jag att de inte hittat någon arrendator som skulle driva värdshuset i vinter. Det gjorde mig intresserad, säger Ola Hermansson.

I första hand blir det ett test för att och se om det gör att få lönsamhet i verksamheten, men skulle det gå bra är jag intresserad att stanna kvar

Till slut stod det klart att Ola Hermansson, via ett nystartat bolag, tagit över verksamheten.

– Målet är att öppna på juldagen och sedan siktar vi på att köra hela säsongen till i april. Vi flyttar upp några nyckelpersoner härifrån Sundsvall till den nya verksamheten i Vemdalen, säger han.

Hur mycket personal handlar det om?

– Vi siktar på att ha 12-13 anställda under den här perioden.

Varför gör du den här satsningen?

– I första hand blir det ett test för att och se om det gör att få lönsamhet i verksamheten, men skulle det gå bra är jag intresserad att stanna kvar. Sedan är det inte bara en affärsmässig satsning utan jag kan förena nytta med nöje. Sedan tror jag att det finns bra förutsättningar med tanke på hur många som reser till Vemdalen under en skidsäsong. Så det känns spännande.

Förutom att driva restaurangverksamhet i skidorten kommer även Ola Hermansson att låta Bite Line ta plats i Vemdalen.

– Ja, en del i verksamheten blir att köra ut pizzor i Vemdalsskalet. Det blir första gången som vi testar konceptet utanför Sundsvall, säger Ola Hermansson.

Men uppdraget i Vemdalen innefattar mer än mat och att driva Vargens värdshus.

– Det finns en bostadslänga med rum, ungefär som ett vandrarhem, som vi kommer att ha ansvar för. Sedan ska vi ha hand om en lift som ligger i anslutning till restaurangen. Sen ska det köras upp ett gäng kilometer skidspår. Så det blir en hel del att göra, säger Ola Hermansson.

Brodern Per Hermansson, Ola Johansson och Lars Fridlund, vilka också är campare på Vargens fjällcamping under många år, kommer även att vara med att se till att allt fungerar på plats.

– Lars Fridlund, via Sundsvall event, kommer med sitt nätverk att se till att gästerna blir underhållna under ett flertal kvällar under säsongen. Tillsammans tror vi på detta och ser fram emot en för oss spännande och rolig vinter i Vemdalen, säger Ola Hermansson.

Sara Fosshaug blir ansvarig för restaurangen och kommer närmast från M/S Medvind.