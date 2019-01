Filmnatt i Krokom – hyllas av Wilma, 17: ”Tycker det saknas grejor att göra i stan”

I ena hörnet sitter det grabbar och fnissar, de som inte ens hade tänkt att komma. Överallt annars i salen är små grupper av ungdomar utspridda, tittandes på filmen Oceans 8 som spelas upp på storbildsskärmen.

Det är filmnatt på Magneten i Krokom och med finns även två vuxna, Louise Öhnstedt och Erika Andersson från Krokoms kommun. Det är de som tillsammans med ungdomskulturrådet har arrangerat natten som vänder sig de unga som fortfarande är på julledighet.

Något liknande har de aldrig försökt sig på, säger Louise Öhnstedt som är samordnare för ungdomskulturrådet, ett råd som består av ungdomar i åldrarna 13 till 20 år. Det har skämtats om ett filmmaraton förut, men nu försöker man alltså.

Licensen att visa film tillhör Magneten och därför går det inte att genomföra någon annanstans. Då har det gällt att hitta en tid som inte krockar med övrig aktivitet i huset, och den enda som passar är mellan klockan 20 på kvällen och åtta på morgonen. En filmnatt helt enkelt.

Louise Öhnstedt och Erika Andersson kommer att vara på plats så att de som vill kan sova över. Flera verkar också ha packat för just det.

– Jag är förvånad över att så många har med sig ryggsäck, säger Louise Öhnstedt.

Wilma Lindholm, 17 år från Kluk, är en av ungdomarna på plats. Hon sitter även själv med i ungdomskulturrådet och är glad över att den här möjligheten finns i kommunen. Hon har ett andra hem i Östersund men menar att Krokom har bättre utbud för ungdomsaktiviteter.

– Jag tycker att det saknas grejor att göra i stan, säger Wilma Lindholm.

Två salar finns där det ska visas film, och utbudet är blandat. Men för det mesta är det familjevänligt. Lite Disney, Abba-filmen Mamma Mia, Titanic och Solsidan. Det mest fartfyllda är nog actionfilmen The Fast and the Furious från 2001. Sex filmer ska visas i stora salen innan klockan slår åtta på torsdagsmorgonen.

– Jag kan inte tänka mig att man köra något tungt om man ska visa sex filmer i rad, säger Erika Andersson, föreningssamordnare.

Natten får ses lite som ett test, säger de. De får se hur många som orkar vara vakna hela natten och hur många som vill vara kvar. Kanske har alla dragit redan vid tretiden i natt, och då är det väl bara att packa ihop.

– Vi kör så länge det finns ungdomar, säger Louise Öhnstedt.

Strax innan 21 försvinner flertalet besökare bort till Ica-butiken för att bunkra upp med godis innan det stänger. Louise Öhnstedt och Erika Andersson gör sig redo för en lång natt med varsin kaffekopp.