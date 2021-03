Krokoms kommun: Fortsätt koka vattnet i Skärvången

Det var under måndag 29 mars som Skärvången drabbades av en vattenläcka. Den lagades och alla har vatten.

Problemet med en vattenläcka är att det kan ha kommit in bakterier via jorden in i ledningarna. Därför har kommunen tagit vattenprover under tisdagen och svar förväntas under de kommande dagarna.

För att ta det säkra före det osäkra, så uppmanas byborna att koka vattnet fram till dess provsvaren kommer.

Vattnet ska kokas tills det bubblar ordentligt och ska sedan hällas upp i en rengjord flaska (ren sedan tidigare eller diskad på redan kokt vatten). När den svalnat kan man förvara vattnet i kylen.

Mer koktips går att läsa på Livsmedelsverkets hemsida.