Ett litet spinneri med stora ambitioner: "Vi vill vara stället att gå till för ullnördar"

Ladan ligger längs med Tänngvägen i Ås och utsikten är så vacker att den får vem som helst att tappa andan. Innanför dörren ligger Sveriges första minispinneri. Tidigare drevs Ullforum som en del i Torstas verksamhet, men nu har tolv ullentusiaster tagit över driften och planerna för spinneriet är stora.

– Vi pratade om Ullforum när de la ner och tyckte att det var tragiskt och hoppades att någon skulle ta tag i det. Så blev det vi som gjorde det, säger Maria Smedberg som är en av delägarna till Ullforum spinneri.

Första november drog de igång verksamheten igen och då insåg de ganska snabbt att de skulle behöva folk som jobbade hela tiden då det krävs en hel del handpåläggning för att få fart på spinneriet.

– Det är stora säckar som ska släpas in till tvätteriet och hällas upp på sorteringsbord. Där ska allt skräp bort sen ska ullen tvättas och torkas innan den ska spinnas, förklarar Ingela Fredell som även hon är en av delägarna till Ullforum Spinneri.

Det tog inte lång tid innan Ahmedshah Alizada från Afghanistan kunde anställas och hans expertis blev en stor tillgång.

– Jag jobbade med att väva mattor i Afghanistan, säger han samtidigt som han övervakar maskinerna som tvinnar samman två tunna trådar till garn.

– Jag kom i kontakt med Ahmedshah första gången via jobbet. Då höll han och en kompis på att väva en matta. De hade brist på garn så jag hällde upp två stora backar med garn. Han tog ett nystan och inspekterade det och gav det sedan till sin kompis som inspekterade det lika noga, sen ratade de ett nystan och tog upp ett annat. Två 20-åriga killar stod som två hemslöjdsfröknar och bedömde garnen, säger Ingela Fredell och skrattar.

Vid en annan maskin inne i spinneriet står Najib Hojati, även han från Afghanistan. Han hade ingen erfarenhet av ull eller garn sedan tidigare, men med sin bakgrund som svetsare har han bra koll på maskinerna och hör direkt om det är någonting som behöver justeras.

Ullen som spinns till garn kommer från rasen Jämtlandsfår som avlades fram på Torsta gård under 2000-talet. Ullen är finfibrig och ger ett garn med goda egenskaper som är eftertraktat av många. Garnet säljs antingen på plats, men då gäller det att pricka in en dag då de har öppet, eller via webbshop där den mesta försäljningen sker. De har även fått projektbidrag från EU-projektet "lokalt ledd utveckling" för att ta fram en kollektion med stickade plagg där kunden köper garn och mönster för att sedan sticka själva.

– Vi är ett litet spinneri, men har stora ambitioner. Vi vill ut på världsmarknaden, säger Maria Smedberg.

I framtiden drömmer de om att få skapa en mötesplats i Ås där övervåningen skulle kunna omvandlas till öppna studios för hantverkare.

– Det är Krokoms kommun som äger lokalerna, men vi skulle vilja utveckla det till ett centrum. Det skulle vara så läckert, det hade verkligen kunnat göra Ås till en plats att besöka, säger delägaren Nils Hultin.

I väntan på att kunna skapa en permanent mötesplats finns det gott om planer. Redan på lördag 30 mars håller Ullforum Spinneri öppet för besökare som vill köpa garn, fika eller kika in i spinneriet. Framåt maj är det dags för Kul tur där konstnärer och hantverkare öppnar upp sina verkstäder. Då lånar Ullforum Spinneri ut sina lokaler till "Yarn of Jemtland" och Katarina Widegren. I sommar planeras det för ett stort färgevent och stödföreningen Ullforum friends har redan haft sina första möten.

– Vi vill vara stället att gå till för ullnördar, säger Ingela Fredell och ler.